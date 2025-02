Amici 24: Chi è Raffaella Mitaritonna? Età, Instagram, Foto. Tutto sull'allieva di Deborah Lettieri

News VIP

Conosciamo meglio Raffaella, una delle ultime allieve di ballo ad essere entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle nuove allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Raffaella, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Raffaella

Una delle ultime entrate nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 condotto dalla suddetta conduttrice, è Raffaella, allieva di ballo che è entrata a far parte del team di Deborah Lettieri. Ma che cosa sappiamo della danzatrice? Conosciamola meglio attraverso qualche interessante curiosità sul suo conto.

Raffaella Mitaritonna è nata a Palo del Colle, in provincia di Bari, in Puglia, il 17 marzo del 2007, quindi è del segno dei Pesci e tra circa un mese compirà 18 anni. Appassionata sin da bambina di ballo, all'età di 4 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza. Dopodiché, si è iscritta ad una scuola per formarsi al meglio, la Dynamyk; poi si è iscritta al Cuban Club di Giovinazzo.

Nel 2018, quindi all'età di 11 anni, Raffaella ha vinto il primo titolo a Genova da latinista. L'anno successivo, nel 2019, ha trionfato a Sarajevo. Dal 2015 al 2018, per tre anni di fila, ha vinto il titolo di campionessa italiana. Inoltre, a livello internazionale, è spesso arrivata in finale in diverse competizioni, come ad esempio al International Open Championship, ma soprattutto, è stata campionessa del mondo per sei volte.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @raffaellamitaritonnaa, e al momento conta ben 15.300 follower. D'altro canto, sicuramente questo numero è destinato a crescere, dato che ad oggi è una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi. Sulla sua bio leggiamo: "Finalist International Open Championship, Finalist Uk Open Championship, Finalist Dutch Open Championship, Six times World Championship Ido". I post che pubblica sono più che altro inerenti al mondo della danza. Non c'è traccia di un partner. All'interno della scuola, però, sembra sia in corso un avvicinamento con uno degli allievi di canto, Luk3. Il loro feeling, tra l'altro, ha fatto innervosire molto la ballerina Alessia. In passato, invece, Raffaella è stata legata sentimentalmente a Mattia Zenzola, con il quale ha anche vinto qualche gara.

