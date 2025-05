Amici 24, "Chi avresti portato in finale tra Nicolò e TriGNO?": arriva la risposta di Anna Pettinelli

News VIP

Anna Pettinelli ha rivelato chi tra i suoi due allievi, Nicolò e TriGNO, avrebbe portato alla finale di Amici 24. Ecco cosa ha risposto!

Domani sera, domenica 18 maggio, andrà in onda la finale di Amici 24: a sfidarsi per ottenere il titolo di vincitore o vincitrice saranno TriGNO, Antonia, Daniele, Alessia e Antonio. Secondo molti fan, tra loro sarebbe dovuto esserci anche Nicolò, cantante della squadra di Anna Pettinelli eliminato nel corso della semifinale, sabato 10 maggio. Alla prof del talent show di Canale 5 è stato chiesto chi avrebbe voluto portare in finale tra Nicolò e TriGNO, entrambi suoi allievi, ed ecco qual è stata la sua risposta...

Amici 24, Nicolò o TriGNO: chi avrebbe meritato la Finale? Ecco cosa ha risposto Anna Pettinelli

Nel corso del Serale di Amici di Maria De Filippi, la coppia Nicolò e TriGNO ha ottenuto un grande successo: i duetti dei due cantanti hanno conquistato il pubblico e infiammato lo studio del talent show. Perciò, nessuno si aspettava che a un passo dalla finale Nicolò sarebbe stato eliminato. Il cantante, infatti, è finito al ballottaggio con Antonia e alla fine la giuria ha deciso di eliminare il cantante di Anna Pettinelli.

Quest'ultima è stata ospite nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 16 maggio e ha risposto alla domanda su chi avrebbe deciso di portare in Finale tra Nicolò e TriGNO se fosse dipesa da lei la decisione. L'insegnante della scuola ha sorpreso i fan rivelando che, per quanto amasse come allievo Nicolò, avrebbe portato TriGNO in finale, trovandosi così d'accordo con la scelta della giuria:

"Mi stai chiedendo di fare una scelta difficile, diciamo che io avrei scelto Trigno, sono d’accordo con la giuria, perché a livello di immissione sul mercato e di personalità era più pronto Trigno rispetto a Nicolò, questo sì. Però ovviamente voglio bene a tutti i ragazzi, vinca il migliore."

Amici 24, Nicolò eliminato: Luca Jurman infuriato

L'eliminazione di Nicolò ha suscitato polemiche tra i fan, che non credevano possibile che un allievo talentuoso come il cantante di Anna Pettinelli non accedesse alla finale del Serale di Amici 24, portando così alla proclamazione dei 5 finalisti. A trovare assurdo quanto accaduto è stato anche Luca Jurman, ex professore del talent, che non ha perso occasione per lanciare una frecciatina contro la giuria, in particolare contro Amadeus.

Alla notizia che Nicolò era stato eliminato nel corso della semifinale di Amici 24, Luca Jurman ha deciso di intervenire sui social, dove è molto attivo. Il produttore aveva già difeso in precedenza Nicolò da alcune critiche di Cristiano Malgioglio durante la settima puntata del Serale. Così in un video, Jurman ha espresso la sua perplessità in merito alla decisione presa dalla giuria, criticando duramente i giudici che hanno preferito Antonia a Nicolò:

"Che roba, veramente. Questa cosa è veramente orribile, un momento di televisione così bassa in Italia, è veramente squallida. Amadeus tu alla tua età devi fare le scelte giuste, non loro alla loro età. Amadeus la credibilità è zero proprio, è chiaro che davanti a questa cosa andate lì, se fosse una cosa meritocratica visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o io per evitare sta roba dopo che avete fatto passare TrigNo allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico, almeno era il pubblico giudice, visto che voi non siete capaci di fare i giudici. Bravi, complimenti, grandi"

