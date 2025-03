Amici 24: caos in casetta tra Chiara, Francesca e TrigNO per il guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri (VIDEO)

News VIP

Deborah Lettieri crea il panico nella casetta di Amici 24 con il suo nuovo guanto di sfida: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

Dopo Alessia Pecchia, anche Chiara Bacci è finita nel mirino di Deborah Lettieri. Il guanto di sfida lanciato dalla professoressa di ballo, però, ha fatto storcere il naso alla ballerina della maestra Alessandra Celentano, che ha discusso prima con Francesca Bosco e poi con il suo fidanzato TrigNO.

Deborah Lettieri sfida Chiara

Nel daytime di oggi di Amici 24, Chiara Bacci ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Deborah Lettieri. In vista della seconda puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato sera su Canale 5, la professoressa di ballo ha deciso di lanciato un altro guanto di sfida che vedrà protagoniste l'allieva della maestra Alessandra Celentano e Francesca Bosco. Il tema? La forza e la presenza scenica:

Ti lancio questo guanto per spingerti oltre il tuo modo di ballare, sempre molto accademico e leggero, mai davvero intenso. Per vincere non dovrai solo eseguire i passi, ma dimostrare emozione autentica, cambi di dinamica, potenza e sicurezza, personalità e stile. Francesca è tutto questo e molto di più. Voglio vederti esplodere. Sei pronta a crederci davvero?

Dopo aver visto la coreografia, Chiara si è confrontata con la maestra Celentano e insieme hanno deciso di chiedere alla Lettieri di poter modificare alcuni pericolosi passaggi. Essendosi da poco ripresa da un infortunio, la giovane ballerina avrebbe rischiato di farsi seriamente male. A quel punto, Deborah si è confrontata con Francesca, che sembrerebbe aver insinuato che la sua compagna abbia richiesto le modifiche non tanto per paura di farsi male ma perché incapace di eseguire alcuni passi della coreografia.

Chiara contro Francesca e TrigNO

Venuta a conoscenza dell’accaduto, Chiara Bacci ha deciso di affrontare Francesca Bosco, accusandola di essere ambigua e di aver assunto un comportamento davvero poco carino e rispettoso nei suoi confronti. Tra le due allieve della scuola è nato un duro botta e risposta. "Il tuo discorso è ipocrita. Non sei stata carina, mi sarei aspettata più comprensione da te. Questa cosa mi stranisce" ha affermato la ballerina di danza classica seguita dall'allieva di Deborah Lettieri, che ha cercato di giustificarsi.

La situazione è poi degenerata con l'intervento di TrigNO. Commentando il guanto di sfida lanciato dalla Lettieri, l'allievo di Anna Pettinelli ha preso le parti di Francesca, scatenando l’ira della sua fidanzata. "È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dai ragione a lei" ha sbottato furiosa e delusa Chiara "Nelle risposte che lei ha dato è stata st**nza con me e lo pensa metà della casetta. Volevo delle scuse da lei, che non sono ancora arrivate".

TrigNO ha cercato più volte di spiegare il suo punto di vista a Chiara, ma senza successo: "La dinamica non è stata bella è vero". La discussione si è fatta più intensa con il cantante che ha letteralmente sbottato: "Vaffanc**o, non mi calmo perché tu pensi che a me non interessa se ti fai male". Dopo aver passato diverse ore senza rivolgersi parola, il cantante e la ballerina si sono poi confrontati e chiariti. L'appuntamento con la seconda puntata del Serale è per domani, sabato 29 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

