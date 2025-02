Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 16 febbraio: Francesco brilla, Deddè sottovalutato!

News VIP

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 19esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 16 febbraio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 19esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo e fortunatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra confronti, nuovi ingressi al Serale e piacevoli sorprese, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 16 febbraio

Nicolò: Voto 8 (Finalmente al Serale!)

Dopo aver rinunciato alla maglia oro per una questione di equità e di giustizia rispetto ai suoi compagni di scuola, Nicolò è riuscito a convincere finalmente anche Rudy Zerbi e raggiungere Antonia nella fase successiva del programma! Una voce pazzesca, un cambio di look inaspettato e una bella presenza scenica. Il Serale per il giovane allievo di Anna Pettinelli è più che meritato!

Francesco: Voto 9 (Tutti pazzi per il nuovo allievo di Emanuel Lo)

Francesco è entrato nella scuola di Amici da appena due settimane e ha già conquistato tutti: compagni, professori e giudici. Allegro, timido e soprattutto talentuoso. Un talento immenso, evidente a tutti, tanto da fargli guadagnare, alla sua seconda partecipazione al pomeridiano la tanto ambita maglia del Serale. Nessun dubbio per Emanuel Lo, Deborah Lettieri e la maestra Alessandra Celentano, che non ha nascosto la sua stima nei confronti del giovane ballerino. Bravo!

Deddè: Voto 6 (Sottovalutato)

È davvero assurdo vedere spesso ultimo in classifica Deddè e non Vybes o Mollenbeck. La sua esibizione sulle note di Concedimi, brano di Matteo Romano, non è stato affatto male. Gabriele è uno degli elementi più interessanti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, ha un grande potenziale e al pubblico piace anche per la sua genuinità e spontaneità. Peccato!

Vybes: Voto 5 (Il giovane allievo di Rudy Zerbi non brilla)

È sempre la stessa storia. Vybes non si sposta dal suo genere, che ha un pò stancato tutti. Il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi non è male, ha una bella penna, ha talento e tanto tempo per migliorare, però ecco, se dovessimo scegliere chi mandare al Serale di Amici, probabilmente non manderemmo lui.

