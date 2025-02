Amici 24, cambiano le regole per accedere al Serale e Nicolò rinuncia alla maglia d'oro (VIDEO)

News VIP

Attimi di panico nella scuola di Amici 24: la maestra Alessandra Celentano spiazza con una proposta riguardante l'ammissione alla fase Serale del programma, provocando la reazione inaspettata del cantante Nicolò.

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. Il cantante Nicolò ha deciso di rinunciare alla maglia d'oro del Serale ottenuta durante l'ultima puntata del pomeridiano. Il motivo? La proposta inaspettata della maestra Alessandra Celentano, che ha chiesto di cambiare il metodo di ammissione alla fase finale del talent show di Canale 5.

Panico ad Amici per la proposta della maestra Celentano

Nel daytime di oggi di Amici 24, Alessandra Celentano ha chiesto alla produzione di modificare il regolamento per l'ammissione alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Con grande sorpresa di tutti, la maestra ha proposto che le maglie del Serale fossero consegnate solo dopo tre sì ufficiali da parte dei professori di ciascuna categoria e non solo del proprio insegnante di riferimento.

La produzione ha accolto la proposta della maestra Celentano e nella casetta si è scatenato il panico tra i ragazzi. Vybes e Chiamamifaro non hanno nascosto le loro preoccupazioni, avendo ricevuto nei mesi scorsi consensi poco favorevoli dagli altri professori di canto, mentre Nicolò ha preso una decisione inaspettata. Il giovane cantante, che aveva ottenuto dalla sua coach Anna Pettinelli la maglia del Serale, ha chiesto di rinunciarvi affinché fosse applicato lo stesso criterio di giudizio anche nei suoi confronti.

"Alla luce della proposta della maestra Celentano che è stata approvata, vorrei che ricevessi anch’io lo stesso criterio di giudizio che riceveranno tutti gli altri, quindi voglio l’approvazione dei tre prof della categoria, penso sia una questione di giustizia. Rinuncio alla maglia del Serale" ha dichiarato Nicolò, dimostrando grande umilità e correttezza. La produzione in questo caso ha accolto la richiesta del giovane cantante, ma non sappiamo se verrà accettata o meno. Come reagirà la Pettinelli?

La classe di Amici 24

Continua la corsa al Serale per i ragazzi della 24esima edizione di Amici. Con l'eliminazione di Giorgia e l'ingresso di Francesco e Asia (entrambi del team di Emanuel Lo), i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; SenzaCri, Mollenbeck e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddé e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; le new entry Asia e Francesco del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 9 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

