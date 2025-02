Amici 24, Anna Pettinelli mette in guardia TrigNO: "Non bastano gli occhi azzurri e il timbro di voce graffiato" (VIDEO)

News VIP

L'allievo TrigNO in crisi dopo l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24: il giovane cantante raggiunge la sua coach Anna Pettinelli per un confronto.

Momento difficile per TrigNO nella scuola di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione. Il giovane cantante di Maledetta Milano è stato giudicato male dalla sua coach Anna Pettinelli ed è finito in sfida dopo essere stato posizionato ultimo nella classifica di Giusy Ferreri e Luca Argentero.

La delusione di TrigNO

Nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, andata in onda domenica 2 febbraio 2025, TrigNO è arrivato ultimo sia nella classifica stilata da Giusy Ferreri e Luca Argentero che in quella delle Radio. Tornato in casetta, il giovane allievo di Anna Pettinelli non è riuscito a nascondere il suo dispiacere: il cantante non è d'accordo con i giudizi ricevuti in studio e soprattutto non pensa di essere stato il peggiore della classe.

Dopo essersi lamentato per essere stato difeso solo da Lorella Cuccarini in studio, TrigNO ha raggiunto Nicolò per complimentarsi con lui per aver conquistato la maglia del Serale: "Ti sta bene la maglia, a me non capitano mai queste cose". Parole che non sono passate inosservate alla Pettinelli, che ha deciso di convocare il suo allievo per un confronto.

Leggi anche Alessia in crisi dopo le critiche di Samantha Togni

"Io e te abbiamo un rapporto e mi aspetto più raziocinio da te" ha esordito Anna un po’ delusa dal fatto che TrigNO fosse arrabbiato per le sue parole e per la sua scelta di consegnare la prima maglia del Serale a Nicolò "Io me la sono presa con tutti. Ho detto quelle parole perchè tu sei il mio allievo. Cos'è il talento per te? Non bastano gli occhi azzurri e un timbro di voce graffiata...oggi ci sei, domani non ci sei più. Chi ha tecnica va avanti". Alla fine del confronto, il ragazzo ha cercato di abbracciare la sua coach, che ha provato a divincolarsi per poi cedere al gesto affettuoso del suo allievo. Pietro riuscirà a superare anche questa sfida? Lui, al momento, non sembra minimamente preoccupato: "Sento che la scampo!".

La classe di Amici 24

Nel daytime di oggi di Amici 24 abbiamo assistito all'ingresso in casetta dei due nuovi allievi di Emanuel Lo: Francesco e Asia, che ha preso il posto di Giorgia. Con il loro arrivo nella scuola, i talenti della scuola della 24esima edizione del talent che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; SenzaCri, Mollenbeck e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddé e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; le new entry Asia e Francesco del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 9 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.