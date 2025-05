Amici 24, botta e risposta sui social tra TrigNO e Luca Jurman: "Spero tu decida di studiare invece di..."

News VIP

Il vincitore della categoria canto di Amici 24, TrigNO, ha risposto ironicamente a un video-critica di Luca Jurman, che ha prontamente replicato lanciando una frecciatina al giovane cantante.

Botta e risposta a distanza tra TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, e Luca Jurman. Il vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici e il noto professore di canto si sono resi protagonisti di un confronto in cui non sono mancate provocazioni e frecciatine.

TrigNO e Luca Jurman: confronto a distanza sui social

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria davanti a TrigNO (Pietro Bagnadentro), che si è aggiudicato la categoria canto. Il cantante è stato indubbiamente tra gli allievi più amati e discussi dell’anno e tra i più criticati anche da Luca Jurman, che ormai da diverso tempo porta avanti una sorta di battaglia contro il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Nel corso dell’anno, Jurman non si è mai risparmiato e criticato duramente alcuni allievi della scuola, fra cui TrigNO. Critiche che non sono passate inosservate al giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli, che una volta finito il percorso nella scuola ha deciso di intervenire sui social per replicare all'ex professore di canto di Amici: "Ti invito a un mio concerto". Immediata la reazione di Jurman, che ha risposto al commento del ragazzo declinando l’invito e lasciandosi andare a un lungo sfogo:

Caro Pietro, con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa, avrei preferito sinceramente trovare un tuo messaggio anche sarcastico tipo “studierò e appena sarò in grado sarò lieto di invitarti ad un concerto, augurandomi che tu venga”, ma invece no, mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo, per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere. Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post Talent, magari sviluppando davvero un talento musicale ancora non evidenziato…allora accetterò con piacere un tuo futuro invito.

TrigNO tra premi e riconoscimenti dopo Amici 24

Se Luca Jurman ha sempre criticato le esibizioni di TrigNO al Serale di Amici 24, la coach Anna Pettinelli lo ha sempre elogiato e sostenuto. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, infatti, la professoressa di canto ha commentato il percorso del suo allievo nella scuola e ammesso di aver creduto in lui fin dall'inizio: "Io questa fiammella l'ho vista dal primo giorno, io e lui siamo molto simili di carattere e ci siamo scontrati anche per questo. Lui ha poi avuto un'illuminazione ed è cambiato, è venuto fuori il Pietro magnetico".

Ed è andata proprio cosiì! Pietro è stato la vera rivelazione della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ricordiamo che, oltre a vincere la categoria canto di Amici, TrigNO ha ricevuti diversi premi e riconoscimenti durante la finale: il Premio delle Radio, che gli darà la possibilità di esibirsi sul palco del Radio Zeta Future Hits il prossimo 1 giugno 2025 al Centrale del Foro Italico a Roma, e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro. Non solo. Il cantante ha iniziato il suo instore tour.

