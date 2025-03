Amici 24, Asia torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: le parole su Maria De Filippi, Emanuel Lo e Giulia Stabile

News VIP

La ballerina Asia De Figlio è stata la prima allieva a dover lasciare per sempre la scuola di Amici 24. Ecco cosa ha rivelato sui social l'ex allieva di Emanuel Lo dopo l'eliminazione dal Serale: "È stato un vero peccato".

Asia De Figlio e Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, sono stati i primi eliminati dal Serale di Amici, il fortunato talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. La ballerina di Emanuel Lo e l'allievo di Rudy Zerbi hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Asia fuori da Amici: le prime dichiarazioni sui social

La prima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 22 marzo 2025 su Canale 5, ha visto l'eliminazione definitiva di Asia De Figlio e Vybes. L'allieva della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio contro Francesco Fasano e Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare lo studio subito dopo la prima manche.

Dopo aver ringraziato tutti, la talentuosa Asia ha ricevuto una proposta inaspettata da parte di Maria De Filippi, ovvero quella di tornare nelle prossime puntate nelle vesti di ballerina professionista. Una bellissima proposta, che la ballerina ha subito accettato. A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita di scena, l'ex allieva di Emanuel Lo è tornata sui social per fare un bilancio della sua breve esperienza nella scuola più amata e seguita d'Italia:

Si chiude un capitolo breve ma incredibile della mia vita e non posso fare a meno di esprimere tutta la mia gratitudine… Volevo ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno supportato e creduto in me in questo percorso. È un vero peccato che sia durata così poco, perché avevo davvero tanto da dimostrare. Ogni momento vissuto in questo programma è stato uno stimolo che porterò con me per sempre. Ho imparato tanto, ho incontrato persone speciali e ho avuto l’onore di esibirmi davanti a un pubblico meraviglioso. È stato un viaggio emozionante, che mi ha insegnato tanto, non solo dal punto di vista artistico ma anche personale.

Asia ha continuato ringraziando tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella scuola di Amici. In particolar modo, la giovane ballerina ci ha tenuto a dedicare parole piene di affetto e stima nei confronti della conduttrice Maria De Filippi, dei suoi compagni di viaggio, del suo coach Emanuel Lo e della professionista Giulia Stabile:

Voglio prendere un momento per esprimere tutta la mia gratitudine a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo incredibile viaggio. Grazie Maria, per la tua presenza costante, la tua energia e il tuo sostegno. La tua fiducia in me è stata fondamentale e te ne sarò per sempre e grata. Voglio davvero ringraziarti di cuore per le tue belle parole e per l’opportunità che mi hai dato. Spero davvero di poter continuare a dimostrare tutto ciò che ho dentro, perché c’è ancora tanto da dire e da fare. Voglio dire un enorme grazie a tutti i ragazzi per avermi accolto a braccia aperte in questo percorso. Grazie per avermi fatto sentire a casa, per avermi supportato nei momenti più difficili e per aver condiviso con me momenti indimenticabili. Grazie veramente a tutti i professionisti, a Giulia, la mia sorellona, sei una persona speciale e sono grata di aver ballato con te. Un grazie ai professori, in particolare ad Emanuel Lo, che mi ha aiutato a tirare fuori il meglio di me stessa.

Gli ascolti della prima puntata del Serale

Ottimo esordio per il Serale di Amici 24. La prima puntata, andata in onda sabato 22 marzo, ha ottenuto il 27.86% pari a 4 milioni 019 mila telespettatori. Sul target 15-19 anni la share supera il 54% di share e sul target 15-34 anni la share vola al 42.22%. Picchi della puntata: alle ore 22:34 i telespettatori sintonizzati sono 5 milioni 151 mila mentre alle ore 24:36 la share svetta al 38.3%.

Con l'eliminazione dalla gara della ballerina Asia De Figlio e del cantante Vybes, i talenti ancora in gara al Serale sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5!

