Amici 24, Asia De Figlio rivela: "Sono uscita dalla scuola con più sicurezze. Ecco con chi ho legato di più"

La giovane e talentuosa ballerina Asia De Figlio ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici 24 ai microfoni di Dimmi di te: ecco cosa ha rivelato sui suoi compagni di avventura.

Asia De Figlio è stata ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te. Intervistata da Lorella Cuccarini, la giovane e talentuosa ballerina ha ricordato la sua intensa esperienza nella famosa scuola di Amici 24 e svelato il nome dell'allieva con cui ha legato di più nel talent show di Maria De Filippi.

Le confessioni di Asia De Figlio su Amici

Asia De Figlio è stata una delle allieve della 24esima edizione di Amici. Entrata nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluta da Emanuel Lo, grazie al suo talento è riuscita in pochissimo tempo a conquistare anche gli altri professori e la conduttrice Maria De Filippi. Sfortunatamente è stata eliminata nel corso della prima puntata del Serale.

Nonostante la sua giovane età, la ballerina vanta un curriculum di tutto rispetto: nel 2022 ha partecipato a una importante competizione in Albania, il Kenga Magike, sotto la guida di Luca Tommassini. Ha inoltre preso parte anche al Rome Dance Meeting Pearl Whirl, ha collaborato nel progetto Effetto Domino, lavorando fianco a fianco di alcuni dei maggiori coreografi del settore, e questa estate è stata presa nel corpo di ballo di Battiti Live. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini, Asia ha fatto un bilancio di quest'ultimo anno che è stato ricco di emozioni e soddisfazioni:

Sono veramente contenta di tutto quello che ho fatto. Sono entrata in corsa, in un gruppo già formato, la gioia di stare nella scuola ha superato tutte le mie paure. È stata una bellissima esperienza, è stata molto faticosa soprattutto perché sono arrivata dopo e mi sono dovuta inserire e abituare a una nuova routine [...] Io ce l'ho messa tutta al Serale, è durata poco ma ho ricevuto tanti complimenti. L'ultima mia puntata? Ho avuto più gioia che tristezza, mi sono data una pacca sulla spalla. Ho fatto una bellissima esperienza a 17 anni. Conoscendomi, sono consapevole che potevo dare molto di più. Amici mi ha lasciato tanto, sono uscita da lì con più sicurezze. Spero di fare tante altre cose. Il ritorno alla realtà non è stato traumatico, ma bello perché sono molto legata alla mia famiglia e ai miei amici.

Asia e l'amicizia con Raffaella ad Amici

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza ad Amici 24 e svelato come è stato tornare alla normalità dopo aver trascorso diversi mesi nella scuola più famosa e amata d'Italia, Asia De Figlio ha parlato anche dei rapporti nati in casetta con gli altri allievi. La giovane ballerina ed ex allieva di Emanuel Lo ha svelato di aver legato in particolar modo con la latinista Raffaella Mitaritonna e speso dolci parole nei confronti anche di Chiamamifaro:

Ho legato tanto con Raffaella. Dal momento in cui è entrata ci siamo prese subito. Eravamo tutte e due minorenni, passavamo molto tempo insieme. Era quella più vicino a me anche per una questione di età. Gli altri sono stati super carini con me. Angelica (Chiamamifaro ndr) mi ha fatto da mamma all'inizio, sono tutti delle belle persone che porterò nel cuore.

