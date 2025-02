Amici 24, Antonio eliminato: "Non sei assolutamente pronto, inutile perdere tempo" (VIDEO)

News VIP

Il giovane ballerino Antonio Affortunato non supera l'esame per accedere al Serale della 24esima edizione di Amici 24 e viene eliminato definitivamente dal talent show di Maria De Filippi.

Dopo Mollenbeck, anche Antonio Affortunato è stato eliminato da Amici 24. Il giovane allievo del team capitanato da Deborah Lettieri non è riuscito a superare l’esame per accedere alla fase Serale ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Antonio eliminato da Amici 24

Nessun lieto fine per Antonio Affortunato. Nel daytime di oggi di Amici 24, il ballerino è stato convocato in studio per sostenere l'esame per il passaggio alla fase finale del talent show di Canale 5. Il ragazzo si esibito in ben tre coreografie, ma non è riuscito a convincere la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, che hanno deciso di interrompere la sua corsa verso il Serale.

Il primo a prendere la parola è stato Emanuel Lo, che ha affermato di non trovare Antonio pronto per il Serale: "Per me è no, mi dispiace". A fargli eco la maestra Celentano che, senza mezzi termini, ha dichiarato: "Per me è un no netto, hai potenziale ma sei scarso. Ti serve sapere queste cose perché non sei assolutamente pronto e quindi ti dico che non potrò mai cambiare idea, è inutile perdere tempo".

A nulla sono serviti i tentativi di Deborah di far cambiare idea ai suoi colleghi, che sono rimasti fermi sulle loro rispettive posizioni riguardo la possibilità di far andare avanti Antonio. Visibilmente delusa e dispiaciuta, la professoressa Lettieri ha salutato il suo allievo e lo ha invitato a non mollare: "Ho le mani legate, mi dispiace. Non posso fare niente. Continua su questa strada e con la stessa passione che ci metti sempre. Sei un bel ballerino".

La classe di Amici 24

Subito dopo l'eliminazione di Antonio Affortunato dalla scuola di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha chiesto agli allievi se intendessero rivotare, ma la situazione è rimasta invariata. Con l'uscita di scena del giovane ballerino, i ragazzi ancora in corsa per accedere al Serale della 24esima edizione del talent show sono: Daniele per il team della maestra Celentano; Francesca e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Asia per il team di Emanuel Lo; Vybes, Chiamamifaro, Jacopo Sol per la squadra di Rudy Zerbi; Luk3 e SenzaCri per Lorella Cuccarini; TrigNO e Deddè per Anna Pettinelli.

Ricordiamo invece che gli allievi che hanno già conquistato la tanto ambita maglia d'oro del Serale sono i ballerini Alessia, Chiara e Francesco e i cantanti Antonia e Nicolò. L'appuntamento con Amici è per la prossima domenica 23 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5. Non mancate!

