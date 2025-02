Amici 24, Antonio Affortunato torna sui social dopo l'eliminazione: "È stato breve, ma intenso"

News VIP

Il ballerino e allievo di Deborah Lettieri, Antonio, non è riuscito a superare l'esame ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dopo l'eliminazione.

Nessun lieto fine per Antonio Affortunato che, a poche settimane dal suo ingresso, è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici 24. Un'eliminazione che è stata commentata sui social proprio dal giovane ballerino, che ci ha tenuto a ringraziare la sua coach Deborah Lettieri e tutte le persone che l'hanno sostenuto.

Le prime parole sui social di Antonio

Dopo Mollenbeck, anche Antonio Affortunato è stato eliminato da Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Il giovane e talentuoso ballerino della squadra capitanata da Deborah Lettieri non è riuscito a convincere la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, che hanno deciso di interrompere la sua corsa verso il Serale.

A pochi giorni dalla sua eliminazione, il giovane ballerino Antonio è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare tutti, dalla sua coach Deborah a Maria De Filippi fino ai professionisti, per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella scuola più amata e seguita d'Italia:

Il mio percorso ad Amici è terminato da qualche giorno, ma mi sono preso un pò di tempo per tornare alla normalità. È stato breve, ma intenso, un mese in cui mi sono sentito inondato di sensazioni. Ci tenevo a ringraziare Deborah per l'opportunità, Maria e tutta la squadra di Amici [...] Aggiungo un tassello in più al mio bagaglio. Grazie a tutti per il supporto.

La classe di Amici 24

Con l'uscita di scena di Mollenbeck (nome d'arte di Samuele Mollenbeck) e Antonio da Amici 24, i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per convincere sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes e Jacopo Sol del team di Rudy Zerbi; SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri. Il team di Emanuel Lo è tutta al Serale! Ricordiamo invece che i "magliati", ovvero coloro che sono riusciti a prendere già la tanto ambita maglia oro, sono Alessia, Francesco, Chiara, Antonia e Nicolò. L'appuntamento con Amici è per domenica 23 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

