Amici 24, Antonio Affortunato ha già preso parte ad altri programmi tv: ecco dove l'abbiamo già visto!

Antonio Affortunato è uno dei nuovi allievi di Amici 24 e ha già preso parte ad altri programmi tv: ecco quali!

Antonio Affortunato è uno dei nuovi allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi: entrato nella scuola di Canale 5 nella puntata andata in onda il 21 gennaio. A chiedere di dare un banco al ballerino è stata Deborah Lettieri, che ne ha elogiato la bravura con tutti i colleghi. Come da regolamento, poiché più della metà dei professori si è detta favorevole all'ingresso del ballerino dopo aver visto una sua esibizione, Antonio è diventato uno dei nuovi allievi del talent show. E non si tratta certo della prima volta che il nuovo allievo partecipa a un programma televisivo: ecco dove l'abbiamo visto!

Amici 24, Antonio Affortunato ha già preso parte ad altri programmi televisivi

Prima di accedere alla scuola di Amici, per entrare a far parte della classe della ventiquattresima edizione del talent show, Antonio Affortunato ha preso parte a diversi programmi in tv.

Come si può notare dal suo profilo social, infatti, Antonio ha già dimostrato le sue doti di ballerino, facendo parte del corpo di ballo del programma Il cantante mascherato di Milly Carlucci e in onda su Rai 1, oltre che a partecipare a Ballando on the road. Ha ballato anche con il cast di Viva Rai 2, il popolare show mattutino di Fiorello, nel quale abbiamo già incontrato altri ex volti di Amici, come Tommaso Stanziani.

Inoltre, Giuliano Peparini, fratello della coreografa ed ex professoressa di Amici, Veronica Peparini, lo ha diretto nello spettacolo A tutto love di Claudio Balioni all'Arena di Verona. Inoltre, seguito dal coreografo Luca Tommasini, ha preso parte al Kenga Magike in Albania, noto Festival musical molto seguito e che va in onda ogni anno nel mese di dicembre, a partire dal 2006.

Amici 24, Antonio Affortunato è il nuovo allievo del talent di Canale 5

Entrato nella classe di Amici 24 per volere di Deborah Lettieri, Antonio Affortunato ha preso il posto di Ilan Muccino, eliminato dal talent da Anna Pettinelli. Dopo aver ottenuto il benestare della maggior parte dei professori, Antonio è diventato ufficialmente uno dei nuovi allievi e ha debuttato nel programma nel corso della puntata andata in onda domenica, 26 gennaio.

Di origini calabresi ma residente a Roma già da tempo, Antonio ha 20 anni ed è stato presentato al resto degli allievi nel corso dell'appuntamento del pomeridiano del 21 gennaio.

Esperto di moderno, classico e latino, Antonio dovrà dimostrare di avere le carte in regola per accedere al Serale, la seconda parte del talent show, che inizierà. molto probabilmente, a partire dal mese di marzo.

