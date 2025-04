Amici 24, Antonia sconvolta dai commenti social su di lei: "Fatti un bagno di umiltà"

News VIP

Nel corso del daytime di Amici 24 di ieri, venerdì 11 aprile, Antonia ha letto alcuni dei commenti social su di lei da parte dei fan, restando sconvolta da ciò che il pubblico pensa di lei.

Questa sera, sabato 12 aprile, andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata con il Serale di Amici di Maria De Filippi: in attesa di scoprire cosa succederà e chi sarà l'allievo che dovrà abbandonare il talent show, nel corso dell'ultimo daytime andato in onda ieri, venerdì 11 aprile, per Antonia Nocca c'è stata una sorpresa che l'ha lasciata senza parole. La cantante della squadra di Rudy Zerbi, infatti, si è ritrovata a leggere i commenti social del pubblico su di lei. Che cosa l'avrà sconvolta?

Amici 24, Antonia sconvolta dai commenti social su di lei: "Un bagno di umiltà"

Antonia ha già dimostrato di avere un bel caratterino: solo qualche settimana fa, infatti, è stata protagonista di una lite con TriGNO a causa dei ritardi nelle prove per il soundcheck della prima puntata del Serale. L'atteggiamento arrogante della cantante aveva fatto sbottare il fidanzato di Chiara Bacci, che l'aveva accusata di essere maleducata e per nulla comprensiva del lavoro dei tecnici della produzione. Anche in altre occasioni Antonia ha dimostrato di non essere molto flessibile e fin troppo consapevole del suo talento, dettagli che non sono sfuggiti sui social.

E, infatti, nel corso del daytime di ieri, venerdì 11 aprile, i ragazzi si sono confrontati proprio con i commenti più spinosi che il pubblico di Canale 5 ha rivolto loro sul web. Anche Antonia ha letto alcune delle frecciatine social che le sono state rivolte ed è rimasta sconvolta da ciò che alcuni utenti le avevano scritto. Questo esperimento, volto ad aiutare gli allievi a sviluppare maggiore consapevolezza di sé stessi e di come sono percepiti dal pubblico, ha visto coinvolti diversi allievi. I primi ad ascoltare i commenti negativi dei fan sono stati Alessia pecchia, Senza Cri e Jacopo Sol, mentre nel corso del daytime di ieri è stata la volta di Antonia.

A condurre la lettura è stata Maria De Filippi, che ha prima mostrato alla cantante i commenti entusiasti dei fan su di lei e sulle sue performance, per poi passare alle frecciatine degli haters sui social. La maggior parte delle critiche si sono concentrate non tanto sull'indiscusso talento di Antonia, quando su alcuni lati del suo carattere che sono emersi nel corso del percorso nel talent, come l'arroganza e una certa inclinazione all'essere melodrammatica. I commenti più frequenti spaziavano da "Fatti un bagno di umiltà" a "insopportabile, antipatica" e "non merita di vincere".

Tutte frasi che non sono state indifferenti alla cantante, che è apparsa sconvolta, ma si è poi ripresa e ha così commentato: "Mi può dispiacere perché io comunque ho delle insicurezze caratteriali, ma fin quando una persona non mi conosce, non mi può fare male più di tanto, soprattutto dopo un sacco di cose che mi sono successo. Una cosa che di tengo a dire, però, va bene tutto, ma non falsa".

Amici 24, le Anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera, sabato 12 aprile, andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Le registrazioni della puntata si sono tenute giovedì 10 aprile e stando alle anticipazioni fornite da Superguidatv, sappiamo che saranno ospiti in studio Sangiovanni - reduce dal suo periodo di pausa dalla musica - Franco 126 e i PanPers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino.

La prima manche della serata vedrà lo scontro tra gli ZerbiCle e i Cuccalo: ad avere la peggio saranno i primi e a rischio eliminazione finisce il ballerino Daniele. Seconda manche ancora tra le due squadre con la vittoria questa volta degli Zerbi Cele, Senza Cri è l'eliminata provvisoria. Spazio anche ai guanti di sfida tra i prof, che si esibiscono con la giuria del Serale. Rudy Zerbi si è esibito con la D’Amario, Malgioglio con Anna Pettinelli, Amadeus con Lorella Cuccarini. Gli altri 3 prof giudicano le performance e alla fine danno la vittoria ad Amadeus.

La terza e ultima manche vede gli Zerbi-Cele contro le PettiLetti, che ne escono sconfitte. Al ballottaggio finiscono Chiamamifaro, Daniele e Senza Cri. Il ballerino si salva per primo, ma per scoprire chi sarà l'eliminato della quarta puntata dovremo aspettare questa sera.

