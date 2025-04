Amici 24, Alessandra Celentano sfida Francesco: "Sei consapevole della tua tecnica e del ballerino che sei, ma..." (VIDEO)

News VIP

In vista della sesta puntata del Serale di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà scontrarsi Chiara Bacci e Francesco Fasano.

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della sesta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova Francesco Fasano, il talentuoso ballerino del nuovo team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Il nuovo guanto di sfida di Alessandra Celentano

Francesco Fasano è finito nel mirino di Alessandra Celentano. Nel daytime di oggi di Amici 24, la professoressa di ballo del talent show di Maria De Filippi ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà scontrarsi Chiara Bacci e l'allievo di Emanuel Lo in una coreografia di tango. Un compito difficile con il quale la maestra ha anche voluto sottolineare il grande talento di entrambi i ballerini della scuola:

Sei consapevole della tua tecnica e del ballerino che sei...versatile e completo. Ho pensato di farti confrontare con Chiara su una coreografia che riporta al Tango dove classe, eleganza, stile e sensualità saranno protagoniste [...] Siete due bei ballerini, io guarderò l'insieme della performance, la bellezza artistica e la classe. Tra due ballerini di qualità diventerà, più che un'esternazione di bravura, una questione di gusto artistico di chi vi ammirerà!

Leggi anche TrigNO e Chiara a cuore aperto ad Amici

Il compito della maestra Celentano ha entusiasmato sia Chiara che Francesco. "Bello, non ho mai fatto nulla del genere però mi ci vedo...magari sbaglio...guardando il video dico 'ce la posso fare'. Sarà una bella sfida" ha dichiarato il ballerino, che si è detto pronto a mettersi in gioco e anche abbastanza sicuro di riuscire a portare il punto alla propria squadra. Il ballerino riuscirà davvero a conquistare Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario?

I ragazzi ancora in gara al Serale

Cresce l'attesa per la sesta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Dopo l'eliminazione di Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesca Bosco, chi saranno i ragazzi costretti a lasciare il programma? La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è sicuramente quella più a rischio visto che ci sono ancora ben cinque allievi, di cui tre ballerini in gara.

Per quanto riguarda invece le altre squadre del Serale, la produzione ha deciso di accettare la proposta avanzata da Nicolò, TrigNO e Francesco di unirsi. A partire dalla prossima puntata, quindi, si passerà da tre team a due! Ricordiamo che i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci e Francesco Fasano. L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.