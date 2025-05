Amici 24, Anticipazioni Serale: gli ospiti e i due eliminati della settima puntata

News VIP

Ecco cosa è successo nel corso della settima registrazione del Serale di Amici 24 e chi sono stati gli allievi costretti a lasciare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Oggi, giovedì 1 maggio 2025, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio Michele Bravi, Fedez con Clara e il comico Francesco Cicchella.

Le anticipazioni della settima puntata del Serale

La registrazione della settima puntata del Serale di Amici 24 inizia con l'ingresso in studio della giuria formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Le due squadre sono divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini con TrigNO, Nicolò e Francesco.

Prima di cominciare la gara, TrigNO e Chiara si sono sottoposti ad una nuova votazione da parte della giuria, che decide di eliminare l'allieva della maestra Celentano. La ballerina riceve una borsa di studio e due contratti di cui uno a Pechino come solista. Non solo. Maria De Filippi le offre di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti già da settembre. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, la prima manche vede scontrarsi il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quello nuovo capitanato dagli altri quattro professori della scuola. Ad avere la peggio sono i Zerbi-Cele e Jacopo Sol è il primo eliminato provvisorio.

Spazio poi al guanto di sfida tra i prof: Lorella Cuccarini vs Anna Pettinelli, che fa un omaggio a Madonna con la parrucca e si cala dal soffitto. Vince Lorella. Seconda manche della serata: vincono i Zerbi-Cele e il ballerino della squadra avversaria finisce al ballottaggio. Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. Terza e ultima manche: al ballottaggio finale finiscono Alessia, Jacopo Sol e Francesco, che si salva per primo. Chiara vince anche il Premio Enel di 10 mila euro. Ospiti in studio Michele Bravi, che canta il brano che fa da colonna sonora al cortometraggio con Lino Banfi, e Fedez con Clara che presentano il loro nuovo singolo "Scelte stupide".

Cresce l'attesa per la messa in onda della settima e imperdibile puntata del Serale di Amici 24, che sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Dopo l'eliminazione definitiva di Francesca Bosco e Senza Cri (Cristiana Carella), sono otto i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team PettiLo; Chi avrà la meglio? L'appuntamento è per sabato 3 maggio 2025 alle 21.40 circa su Canale 5. Non mancate!

