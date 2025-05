Mattia Briga, Intervista esclusiva: "Sono orgoglioso del mio percorso artistico. Nun Piagne racconta le fragilità dell'amore"

News VIP

L'artista poliedrico Mattia Briga si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nella scuola di Amici al successo discografico fino all'uscita di Nun Piagne, il suo nuovo singolo nato in collaborazione con Gemitaiz.

Abbiamo intervistato in esclusiva Mattia Briga, amato cantautore e musicista romano che negli anni ha saputo distinguersi per il suo stile vero e diretto. Briga ha iniziato il suo percorso musicale giovanissimo, ma il grande pubblico lo ha conosciuto e apprezzato grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove si è fatto notare per le sue canzoni, ma anche per la sua forte personalità. Da allora, ha pubblicato diversi album, collaborato con tanti artisti importanti della musica italiana, rimanendo però sempre fedele a se stesso. E forse proprio questo è stato ed è il segreto del suo successo. Nell’anno in cui festeggia il decennale dell’album multiplatino “Never Again”, Mattia è tornato su tutte le piattaforme con “Nun Piagne”, singolo in cui si confronta con il tema dell’amore, le sfaccettature e le emozioni contrastanti che si vivono nella relazione.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Mattia Briga ha fatto un bilancio della sua carriera, fatta di grandi successi, e presentato il suo ultimo singolo con Gemitaiz "Nun Piagne", co-prodotto dai producer multiplatino Tom Beaver e Mixer-T su etichetta Ninho De Rua e distribuito da Ada/Warner Music Italy. Non solo. L'artista romano non ha mancato di ricordare la sua bellissima esperienza nella scuola di Amici e speso parole piene d'amore per la sua musa Arianna Montefiori.

L'esperienza ad Amici è stata molto importante per il tuo percorso artistico. Guardando indietro, come descriveresti quel periodo e cosa pensi che ti abbia lasciato sia a livello professionale che umano?

Sono arrivato ad Amici con un bagaglio culturale molto ampio e molto formato rispetto agli altri ragazzi che hanno condiviso con me il percorso. Amici è cambiato nel corso degli anni per le dinamiche e anche per la scelta dell'età dei ragazzi. Io avevo tanta "fame" perché mi ero dato un tempo limite e perché avevo anche altri progetti. La musica è una parte importantissima della mia vita, ma non è tutta la mia vita. Sarei stato Mattia Briga anche senza la musica perché credo molto in me stesso. All'epoca avevo firmato un contratto con una major, per me era una cosa incredibile, e per la partecipazione ad Amici avevo spostato l'uscita dell'album. È stato un rischio, ma io sono entrato nella scuola con grande convinzione. Sono stato forse tra i primi a gareggiare con le mie canzoni, anche se ovviamente ho cercato di fare il mio meglio con le cover che mi sono state assegnate.

Ti sei mai pentito di qualche atteggiamento o scelta fatta nella scuola?

Ripensandoci, certe cose non le rifarei. Quello che mi ha lasciato è sicuramente una grandissima esperienza. Sono sempre stato una persona che lasciava le cose a metà, quindi per me è stata una grande soddisfazione portare a termine il percorso. Mi ha fatto scoprire un mondo di grandissimi professionisti, che mi hanno messo a disposizione tutti gli strumenti per farmi conoscere e farmi vedere. Penso di averla cavalcata bene quell'onda. Maria, poi, per me è un grande punto di riferimento. Lei è stata una delle poche persone che ha esercitato su di me un potere carismatico dal quale io prendo spunto.

Rispetto a diversi anni fa, oggi sembra che i talenti abbiano una visibilità quasi immediata grazie ai social. Quanto è importante, secondo te, rimanere fedeli a se stessi quando il successo arriva così velocemente?

Le generazioni di oggi fanno molta fatica ad avere un pensiero critico indipendente. Si lasciano trasportare tanto. Oggi è molto più facile avere un successo immediato, ma molto più difficile mantenersi. Sono quasi vent'anni che faccio musica e, a costo di risultare antipatico o presuntuoso, continuo a spingere molto sulla formazione e sulla cultura. Penso di essere stato bravo a gestire il successo, visto che continuo a cantare e collaborare con professionisti. Ho avuto la possibilità di avere un bacino d'utenza molto importante. Sono fortunato ad avere una fanbase che mi segue e supporta da tanti anni e non posso che essere contento del cammino che abbiamo fatto insieme.

C'è qualche artista che ti ha colpito della nuova edizione di Amici?

Io sono tornato quest'anno ad Amici per cantare e per fare una chiacchierata con i ragazzi. In Chiamamifaro ho trovato una persona dolcissima, umile e sempre disponibile verso gli altri. Mi ha trasmesso tanta maturità e non ha mai fatto leva sulle sue origini, che a livello televisivo sono determinanti in alcuni casi. Pubblicamente, mi sento di fare tanti complimenti a questa ragazza.

Il 18 aprile è uscito il tuo nuovo singolo Nun Piagne. Ti va di parlarcene?

È una canzone d'amore che parla delle fragilità di un rapporto di coppia. Sono tornato con un brano divertente, mi sono divertito a scrivere il ritornello in romanesco con Gemetaiz. Ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo condiviso l'inizio del nostro percorso insieme. Il brano parla di una sfaccettatura dell'amore, che è il tradimento.

La tua musica ha sempre parlato di amore autentico e profondo. Sei sposato con Arianna, che è fonte di ispirazione per alcuni dei tuoi brani. Quanto è importante avere accanto una persona che capisce la tua vita da artista e sostiene nelle sfide quotidiane?

Arianna è tutta emotività. È una persona che si fa in quattro per chi ama e che cerca di trovare sempre il buono e il positivo in ogni situazione, anche nei momenti più bui. Non c'è cosa più bella che stare insieme. Ci amiamo molto e la nostra più grande vittoria è aver costruito questo rapporto così forte e intenso. Oggi il mio più grande desiderio è avere dei figli con lei e allargare la nostra famiglia.

Sei felice?

Sono molto orgoglioso di me, non mi sono mai piegato. Vado avanti fieramente con le mie gambe e con le persone che credono in me. Sono orgoglioso del mio percorso artistico e discografico bellissimo, autentico, pieno di emozioni. Sono contento, anche se devo ancora togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Lavorerò per migliorare sempre.