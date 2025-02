Amici 24, Alessia crolla dopo le critiche di Samantha Togni: la reazione della maestra Celentano e Umberto Gaudino

News VIP

Alessia ha un momento di sconforto subito dopo l'ultimo pomeridiano di Amici 24 per le critiche ricevute da Samantha Togni: Maria De Filippi la invita a confrontarsi con la sua coach Alessandra Celentano.

Nuovo momento di sconforto per Alessia Pecchia ad Amici 24. Le critiche e i consigli di Samantha Togni durante l'ultimo pomeridiano hanno destabilizzato la giovane ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano, che si è confrontata prima con la sua coach e poi con il professionista Umberto Gaudino.

La delusione di Alessia

Nel daytime di oggi di Amici 24, Alessia Pecchia ha avuto un momento di sconforto per le critiche ricevute durante l'ultimo pomeridiano da parte della giudice Samantha Togni. Interpellata da Maria De Filippi, la ballerina non è riuscita a nascondere la sua delusione e il suo dispiacere per l'esito della competizione di ballo: "Ogni volta che viene un latinista mi deve dire davanti a tutti che non sono brava tecnicamente. Questa cosa mi stufa un pò. Mi dispiace". Dopo aver ascoltato lo sfogo della ballerina, la conduttrice del talent show l'ha invitata a confrontarsi la sua coach.

Alessia ha raggiunto la sua coach Alessandra Celentano in sala prove per un confronto. "Ho paura di deluderla, e di essere l’alleva per cui vada meno fiera del suo team" ha esordito la giovane allieva della 24esima edizione del talent show di Canale 5 provocando la reazione immediata della maestra, che ha cercato di rassicurarla sul suo talento e l'ha incoraggiata a crederci di più "Ogni volta che verrà un maestro di latino ci sarà sempre una critica. È normale. Devi credere in te stessa soprattutto a un passo dal serale".

Dopo essersi confrontata con la maestra Celentano, Alessia è stata raggiunta in sala da Umberto Gaudino. Il motivo? Il ballerino professionista di Amici ha voluto mostrare alla giovane allieva il video della loro esibizione in studio e spiegarle quali sono stati gli errori. "Dovevi essere un pochino più furba. Credo molto nel tuo potenziale. Ti reputo una ballerina super preparata. Continua a fare quello che stai facendo con più attenzione al dettaglio" ha concluso Umberto che ha cercato di spronare Alessia a tirare fuori sempre il meglio di sè. Seguirà i suoi consigli per le prossime performance?

La classe di Amici 24

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 ha visto l'assegnazione della prima maglia del Serale e l'eliminazione di Giorgia. Con l'uscita di scena dell'allieva di Emanuel Lo, i talenti della scuola della 24esima edizione del talent che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; SenzaCri, Mollenbeck e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddé e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; le new entry Asia e Francesco del team di Emanuel Lo.

Week end ricco di successi per Maria De Filippi. Oltre a C'è Posta per Te, Amici ha segnato un record in share del 25.43% pari al record in valori assoluti di 3 milioni 290 mila telespettatori. L'appuntamento con i ragazzi della scuola più amata e seguita d'Italia è per domenica 9 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

