Amici 24, Anna Pettinelli: "In TrigNO ho visto subito il talento. La storia con Chiara? Si amano tanto"

Ospite a Verissimo, la coach Anna Pettinelli ha commentato il percorso di TrigNO ad Amici e detto la sua sulla relazione nata nella scuola tra il cantante e la ballerina Chiara Bacci.

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è stato la vera rivelazione della 24esima edizione di Amici. A commentare il suo percorso nella scuola ci ha pensato Anna Pettinelli che, ospite nel salotto di Verissimo, ha detto la sua anche sulla storia d'amore nata tra il cantante e Chiara Bacci.

Trigno e l'amore per Chiara Bacci

Domenica 25 maggio 2025 è andata in onda su Canale 5 una puntata speciale di Verissimo dedicata al vincitore e ai finalisti della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio anche TrigNO (Pietro Bagnadentro), che si è raccontato a cuore aperto e fatto un bilancio della sua esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Un'esperienza turbolenta, ma caratterizzata anche dalla storia d'amore nata in casetta con la talentuosa ballerina Chiara Bacci.

A proposito della relazione con Chiara, il cantante ha rivelato che stanno vivendo insieme, lontano dalle telecamere, e che i suoi genitori hanno avuto già modo di conoscerla: "Non li ho presentati io, quando sono uscito da Amici ho scoperto che erano già andati a pranzo insieme e mi aspettavano. Sta andando molto bene, stiamo facendo questa convivenza più libera, siamo felici". A sorpresa, TrigNO è stato raggiunto in studio proprio dalla ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano.

Le dolci parole di Anna Pettinelli su TrigNO

Ma Chiara Bacci non è stata l'unica sorpresa per TrigNO a Verissimo. Subito dopo la sua esibizione in studio sulle note di "D'Amore non si muore", il giovane cantante è stato raggiunto dalla sua coach Anna Pettinelli, che durante il suo percorso ad Amici l'ha sempre sostenuto e difeso da tutte le critiche. "È stato tremendo, ma io sono più tosta di lui" ha dichiarato la professoressa del fortunato talent show di Canale 5, che ha ammesso di aver creduto in lui fin dall'inizio:

Io questa fiammella l'ho vista dal primo giorno, io e lui siamo molto simili di carattere e ci siamo scontrati anche per questo. Lui ha poi avuto un'illuminazione ed è cambiato. Sarà stata quella volta che ho annullato tutte le sue lezioni? C'è stata una canzone cardine "Mare d'inverno", è lì che è venuto fuori il Pietro magnetico. Durante il serale sono successe delle cose che non sapete. Lui mi ha regalato un anellino a inizio programma e io la sera del serale avevo il suo anellino e io gliel'ho fatto vedere e gli ho detto: 'Vedi ho l'anellino, il portafortuna' e ha portato bene.

Dopo aver espresso tutta la sua soddisfazione per com'è andata questa edizione di Amici, la Pettinelli ha vuotato il sacco e commentato anche la storia d'amore nata tra i banchi di scuola tra il suo allievo e la ballerina Chiara: "Io sono molto invidiosa del loro amore, loro si baciano moltissimo e quando due persone si baciano molto vuol dire che si amano moltissimo. Loro sono un bellissimo amore". Insomma, i due amatissimi allievi della 24esima edizione del programma hanno avuto la benedizione anche di Anna!

