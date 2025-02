Amici 24, Anna Pettinelli boccia Vybes e Chiamamifaro: "Per me è ancora no per il Serale" (VIDEO)

News VIP

Anna Pettinelli ha convocato in studio Vybes e Chiamamifaro per togliersi dei dubbi: i due cantanti, però, non sono riusciti a convincere la coach, che ha ammesso di non ritenerli pronti per il Serale di Amici 24.

Continua la corsa al Serale per il ragazzi della 24esima edizione di Amici. Dopo TrigNO e Deddè, anche Vybes e Chiamamifaro sono stati convocati in studio da Anna Pettinelli, che gli ha chiarito una volta per tutte la sua posizione circa il loro futuro nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

I dubbi di Anna Pettinelli su Vybes e Chiamamifaro

Manca sempre meno al Serale di Amici 24. Tra i cantanti senza maglia oro ci sono anche Vybes e Chiamamifaro, che non sembrano essere ancora riusciti a convincere Anna Pettinelli. Proprio per questo motivo, nel daytime di ieri, la professoressa della scuola ha deciso di convocare in studio i due allievi di Rudy Zerbi per sentirli cantare e togliersi dei dubbi.

Le esibizioni di Vybes e Chiamamifaro, però, non hanno per niente convinto o sorpreso la Pettinelli, anzi. Senza troppi giri di parole, la nota speaker radiofonica ha ammesso di non ritenerli pronti per la fase Serale. "Quando canti non si capiscono le parole" ha esordito Anna criticando il cantante e non nascondendo le sue preoccupazioni "Non posso passare sopra sul fatto che non capisco quello che dici, portarti al Serale e combattere con gente che si esprime in maniera molto chiara, per te, è controproducente".

Stesso discorso per Chiamamifaro. Secondo la Pettinelli, ad oggi, la giovane allieva della scuola non merita la maglia oro del Serale. "Quello che sento è sempre uguale, non riesci mai a catturare la mia attenzione e coinvolgermi". Angelica ha provato a difendersi dalle critiche, ma Anna è rimasta ferma sulla sua posizione, spiegandole di trovare le sue esibizioni sempre uguali e mai sorprendenti "Non c'è mai una esibizione che strappi la meraviglia e l'applauso. Sei nel medio". I due allievi di Zerbi riusciranno a far cambiare idea alla professoressa prima che sia troppo tardi?

Altre due allieve volano al Serale di Amici 24

Ieri, giovedì 27 febbraio 2025, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Stando alle anticipazioni, dopo Alessia, Francesco, Chiara, Asia, Nicolò, Antonia, Francesca e Jacopo Sol, altre due allieve della scuola sono riuscite a conquistare la tanto ambita maglia oro del Serale. Stiamo parlando della giovane latinista Raffaella e della cantante Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori.

Con l'ingresso al Serale di Angelica e Raffaella, gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono Vybes del team di Rudy Zerbi; TrigNO e Deddè del team di Anna Pettinelli; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda invece la categoria ballo, i talenti ancora in gara sono: Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Dandy del team di Deborah Lettieri. La squadra di Emanuel Lo è già tutta al Serale! L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 2 marzo su Canale 5. Non mancate!

