Amici 24, altro che crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: il cantante e la ballerina sono felici e innamorati

Gli ultimi rumors su TrigNO e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24, li davano già in rottura definitiva. Invece la coppia formata dal cantante e dalla ballerina del talent è più unita che mai!

A fine settembre era iniziata a circolare la voce che tra Chiara Bacci e TrigNO, due noti ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, fossero in crisi. Ulteriori rumors parlavano anche di una rottura imminente, testimoniata dall'assenza sui social di foto o stories di coppia. Ma un nuovo aggiornamento ha ribaltato completamente la situazione: altro che crisi! Sembra che tra il cantante e la ballerina proceda tutto per il meglio!

Amici 24, altro che crisi tra TrigNO e Chiara Bacci!

La relazione tra Chiara e TrigNO è nata nel corso di Amici 24 ed è proseguito anche una volta terminata la trasmissione. Ad agosto, Chiara era stata ospite del podcast Dimmi di te di Lorella Cuccarini. Ai microfoni del podcast, Chiara aveva rivelato quanto fossero stati indispensabili l'uno per l'altra nel taent: "Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale [...] Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale".

Chiara aveva anche raccontato dei suoi progetti futuri, come la borsa di studio a New York, un posto nella produzione di Requiem e un contratto di lavoro a Pechino, ma soprattutto della proposta di Maria De Filippi di averla come professionista di Amici 25​. In occasione della messa in onda della prima puntata della venticinquesima edizione di Amici, i fan del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi avevano notato che TrigNO non aveva postato alcun augurio per la nuova avventura lavorativa della fidanzata Chiara. Ad aggravare le voci di una crisi tra TrigNO e Chiara c'era anche l'assenza di un segui sui social: stando ad alcune voci sarebbe stato proprio il cantante della squadra di Anna Pettinelli a bloccare la fidanzata.

A distanza di qualche tempo, tuttavia, sono arrivati i primi segnali che sembrano far ben sperare e che indicano che la crisi tra TrigNO e Chiara è rientrata e i due ex allievi di Amici 24 sono più uniti che mai.

Amici 24, smentiti i rumors di una crisi tra Chiara e TrigNO

Il primo segno di disgelo è apparso evidente sui social, dove entrambi hanno ripreso a seguirsi. Altro che crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, quindi! La coppia è anche tornata a taggarsi in post, foto e video, lasciando intendere che sia tornato il sereno tra loro.

Non si tratterebbe della prima volta che i rumors di una crisi sono smentiti dai diretti interessati, che hanno talvolta pubblicato comunicati o brevi video che testimoniavano di essere ancora una coppia. In questo caso, a parlare sono state alcune foto che sono spuntate sul web. Come dimostrano alcuni scatti pubblicati da Isa&Chia, Chiara e TrigNO erano a pranzo insieme in un ristorante a Firenze e si sono prestati ad alcune foto con i fan che li hanno riconosciuti. Questi indizi lasciano perciò intendere che tra loro sia tutto sistemato e che la crisi sia stata passeggera.

