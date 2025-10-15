TGCom24
Home | VIP | News | Amici 24, altro che crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: il cantante e la ballerina sono felici e innamorati
News VIP

Amici 24, altro che crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: il cantante e la ballerina sono felici e innamorati

Maria Castaldo

Gli ultimi rumors su TrigNO e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24, li davano già in rottura definitiva. Invece la coppia formata dal cantante e dalla ballerina del talent è più unita che mai!

Amici 24, altro che crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: il cantante e la ballerina sono felici e innamorati

A fine settembre era iniziata a circolare la voce che tra Chiara Bacci e TrigNO, due noti ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, fossero in crisi. Ulteriori rumors parlavano anche di una rottura imminente, testimoniata dall'assenza sui social di foto o stories di coppia. Ma un nuovo aggiornamento ha ribaltato completamente la situazione: altro che crisi! Sembra che tra il cantante e la ballerina proceda tutto per il meglio!

Amici 24, altro che crisi tra TrigNO e Chiara Bacci!

La relazione tra Chiara e TrigNO è nata nel corso di Amici 24 ed è proseguito anche una volta terminata la trasmissione. Ad agosto, Chiara era stata ospite del podcast Dimmi di te di Lorella Cuccarini. Ai microfoni del podcast, Chiara aveva rivelato quanto fossero stati indispensabili l'uno per l'altra nel taent: "Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale [...] Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale".

Chiara aveva anche raccontato dei suoi progetti futuri, come la borsa di studio a New York, un posto nella produzione di Requiem e un contratto di lavoro a Pechino, ma soprattutto della proposta di Maria De Filippi di averla come professionista di Amici 25​. In occasione della messa in onda della prima puntata della venticinquesima edizione di Amici, i fan del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi avevano notato che TrigNO non aveva postato alcun augurio per la nuova avventura lavorativa della fidanzata Chiara. Ad aggravare le voci di una crisi tra TrigNO e Chiara c'era anche l'assenza di un segui sui social: stando ad alcune voci sarebbe stato proprio il cantante della squadra di Anna Pettinelli a bloccare la fidanzata.

A distanza di qualche tempo, tuttavia, sono arrivati i primi segnali che sembrano far ben sperare e che indicano che la crisi tra TrigNO e Chiara è rientrata e i due ex allievi di Amici 24 sono più uniti che mai.

Amici 24, smentiti i rumors di una crisi tra Chiara e TrigNO

Il primo segno di disgelo è apparso evidente sui social, dove entrambi hanno ripreso a seguirsi. Altro che crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, quindi! La coppia è anche tornata a taggarsi in post, foto e video, lasciando intendere che sia tornato il sereno tra loro.

Non si tratterebbe della prima volta che i rumors di una crisi sono smentiti dai diretti interessati, che hanno talvolta pubblicato comunicati o brevi video che testimoniavano di essere ancora una coppia. In questo caso, a parlare sono state alcune foto che sono spuntate sul web. Come dimostrano alcuni scatti pubblicati da Isa&Chia, Chiara e TrigNO erano a pranzo insieme in un ristorante a Firenze e si sono prestati ad alcune foto con i fan che li hanno riconosciuti. Questi indizi lasciano perciò intendere che tra loro sia tutto sistemato e che la crisi sia stata passeggera.

Scopri le ultime news su Amici

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez verso Sanremo Giovani? Spunta un retroscena
news VIP Belen Rodriguez verso Sanremo Giovani? Spunta un retroscena
Ema Stokholma si confessa: "Un trauma che non si supera mai. Uomini? Non voglio più mantenere nessuno"
news VIP Ema Stokholma si confessa: "Un trauma che non si supera mai. Uomini? Non voglio più mantenere nessuno"
This is Me: Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5
anticipazioni TV This is Me: Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5
Manuela Carriero rompe il silenzio dopo l'incidente di Francesco Chiofalo: "Hanno perso il controllo dell'auto"
news VIP Manuela Carriero rompe il silenzio dopo l'incidente di Francesco Chiofalo: "Hanno perso il controllo dell'auto"
Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2025: Mariella spiazza Claudia con una richiesta spietata, ecco quale
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2025: Mariella spiazza Claudia con una richiesta spietata, ecco quale
Ballando con le Stelle, Il retroscena dell'incontro tra Barbara d'Urso e Belen Rodriguez: "Nemmeno un saluto"
news VIP Ballando con le Stelle, Il retroscena dell'incontro tra Barbara d'Urso e Belen Rodriguez: "Nemmeno un saluto"
Temptation Island: Jenny Guardiano ritrova l’amore e il suo ex Tony Renda le dedica parole inaspettate
news VIP Temptation Island: Jenny Guardiano ritrova l’amore e il suo ex Tony Renda le dedica parole inaspettate
Ballando con le Stelle: Magnini e Fognini contro Barbara d'Urso. La reazione della conduttrice
news VIP Ballando con le Stelle: Magnini e Fognini contro Barbara d'Urso. La reazione della conduttrice
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV