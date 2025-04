Amici 24, Alex Warren ricondivide la cover di Ordinary eseguita da Nicolò: fan entusiasti dopo le critiche all'allievo

News VIP

Durante la sesta puntata del Serale di Amici 24, Nicolò si è esibito con una cover di Ordinary, brano di Alex Warren particolarmente apprezzato sui social. Nonostante i giudizi tiepidi della giuria del talent e i commenti sempre puntigliosi di Rudy Zerbi, il video con l'esibizione è stato ricondiviso sui social proprio da Alex Warren, scatenando la reazione dei fan di Nicolò che hanno preso le difese del loro beniamino.

Nicolò è uno degli allievi più talentuosi dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Cantante della squadra di Anna Pettinelli, Nicolò è stato il primo allievo a ricevere la maglia del Serale, prima della richiesta di Alessndra Celentano di modificare i criteri di ammissione alla seconda fase del talent. Nel corso di queste prime 6 puntate, Nicolò ha sempre dato prova del suo talento e ieri sera, sabato 26 aprile, è stato tra i primi a esibirsi in studio. Tra le canzoni che ha cantato durante la sesta puntata del Serale, c'è stata anche Ordinary, brano super ascoltato di Alex Warren.

Sulla sua esibizione, i giudici hanno espresso tiepidi giudizi, tanto che la performance di Nicolò sembra essere passata quasi del tutto inosservata. Al contrario, c'è chi invece ha notato eccome la sua bravura anche nell'interpretare un brano come Ordinary. Stiamo parlando dell'autore stesso della canzone, il cantante e youtuber statunitense Alex Warren, che ha ricondiviso sui social la cover di Nicolò, mandando in visibilio i fan dell'allievo di Amici 24.

Sui social, infatti, quando i fan hanno notato l'apprezzamento di Alex Warren per la cover dell'allievo di Anna Pettinelli, si è scatenata una polemica contro non solo il giudizio della giuria per Nicolò, ma anche verso i commenti non sempre lusinghieri che Rudy Zerbi ha rivolto al cantante. Spesso, infatti, il professore ha ammesso di non credere che Nicolò possa avere un futuro nel mondo della musica, ma queste sue affermazioni sono state smentite non solo dal talento dell'artista, ma anche dal riconoscimento di Alex Warren, che sembra aver apprezzato la cover del suo brano eseguita da Nicolò. "Rudy ecco il ragazzo senza un futuro nella musica. Alex Warren, autore della canzone numero uno in classifica “Ordinary” reposta l’esibizione eseguita in modo fantastico da Nicolò. Un futuro senza speranze" ha scritto ironico un fan di Nicolò contro Rudy Zerbi.

Rudy ecco il ragazzo senza un futuro nella musica. Alex Warren, autore della canzone numero uno in classifica “Ordinary” reposta l’esibizione eseguita in modo fantastico da Nicolò. Un futuro senza speranze 🤣🤣 #amici24 pic.twitter.com/BtcRHHiLhR — stream cuore bucato✨✨ (@darefloow) April 27, 2025

Amici 24, Chiara e TriGNO salvi al ballottaggio: merito di Cristiano Malgioglio

Durante la sesta puntata del Serale di Amici 24 abbiamo anche assistito a un colpo di scena inaspettato: al ballottaggio finale sono finiti Chiara e TriGNO, ma grazie a Cristiano Malgioglio, entrambi gli allievi sono rimasti in gara. Cos'è successo? Il giudice si è rifiutato di pronunciare il voto decisivo che avrebbe portato all'eliminazione della ballerina o del cantante e questo ha reso nullo il ballottaggio e permesso a Chiara e Pietro di non dover abbandonare ancora la scuola.

Entrambi in ansia per il loro futuro nel programma, i due allievi - che hanno intrapreso una relazione all'interno del talent - si sono ritrovati in casetta per un ultimo saluto, ignari di ciò che sarebbe successo di lì a poco. Chiara ha ammesso di essere molto fortunata di aver incontrato TriGNO ad Amici e che con il suo amore ha reso questa esperienza ancora più intensa. Anche il cantante si è detto felice di averla conosciuta e i due sono rimasti a consolarsi a vicenda, finché non è arrivata Maria De Filippi a comunicare l'esito del ballottaggio.

Stupendo entrambi, la conduttrice ha dichiarato che con il voto nullo di Malgioglio entrambi potevano restare ancora in casetta e che in settimana sarebbe stato deciso il da farsi, dato che si trattava di una situazione inaspettata.

