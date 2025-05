Amici 24, Alessia rivela: "Scelta difficile, ma per me TrigNO merita di andare avanti al Serale" (VIDEO)

News VIP

In vista della settima puntata del Serale, i ragazzi ancora in gara hanno rivelato chi, secondo loro, merita di continuare il percorso nel talent show tra Chiara Bacci e TrigNO.

Domani, sabato 3 maggio 2025, andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 24. Nell'attesa, nella casetta, la produzione ha chiesto ai ragazzi della scuola di svelare il nome di chi, secondo loro, merita di andare avanti tra TrigNO (Pietro Bagnagrande) e Chiara Bacci.

La scelta di Alessia

Manca poco alla settima puntata del Serale di Amici 24 in cui scopriremo l'esito del ballottaggio finale tra Chiara Bacci e TrigNO. Per chi non lo sapesse, la scorsa settimana il giudice Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare e la produzione è stata costretta a rimandare l'eliminazione. In attesa di scoprire il nome del primo eliminato della serata, nella casetta è arrivato un nuovo colpo di scena.

Chiamata dalla produzione del talent show di Maria De Filippi a scegliere uno, tra i due allievi al ballottaggio, Alessia Pecchia ha fatto il nome di TrigNO, deludendo la sua amica Chiara. "Era una scelta abbastanza difficile" ha esordito l'allieva della maestra Alessandra Celentano, che ha poi spiegato il motivo che l'ha spinta a fare il nome del cantante della squadra avversaria: "Vi reputo entrambi molto bravi, mi sono basata su quello che mi hanno lasciato durante il Serale. TrigNO è stata una scoperta e potrebbe continuare a farlo anche andando avanti. Lo penso anche di te (Chiara ndr), ma siamo stati messi davanti a una scelta". Un gesto che ha un po' deluso la ballerina, che non è riuscita a nascondere il suo fastidio.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Dispiaciuta per la situazione, Alessia ha cercato rassicurazioni in Antonia Nocca e Francesco Fasano. Se il ballerino si è detto d'accordo con lei, la cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Celentano ha rivelato di trovare più forte Chiara. "Se potessi scegliere vorrei che non andasse via nessuno" ha concluso la giovane latinista "Dei cantanti che sono rimasti, Pietro mi piace proprio tanto". Chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il programma?

Emanuel Lo rifiuta i guanti di sfida della maestra Celentano

Alessandra Celentano non molla e ci riprova con Francesco Fasano. In vista della prossima e attesissima puntata del Serale di Amici 24, la maestra ha voluto mandare un altro guanto di sfida al talentuoso ballerino del team PettiLo, dopo che Emanuel Lo ha rifiutato il primo: una coreografia di latino americano contro Alessia Pecchia. La situazione, però, non è cambiata, anzi.

Nonostante l'entusiasmo e la voglia del ballerino di mettersi alla prova, Emanuel Lo ha deciso di rifiutare anche questo guanto lanciato dalla maestra Celentano. "Certo che è fattibile, ma non lo accettiamo, non possiamo a una puntata dalla Semifinale. Non stiamo scappando, è lei che sta scappando da te, ha paura. Sei nella mia squadra e non lo fai. Io come tuo prof lo rifiuto". Come reagirà Alessandra e soprattutto la giuria? Siamo sicuri che non mancheranno nuovi scontri in studio tra i due professori di ballo. Per saperne di più non ci resta che attendere la settima puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.