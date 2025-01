Amici 24, Alessia Pecchia in crisi per il passo a due con Sebastian: "No, è uno scherzo? Mi viene da piangere"

News VIP

Nel corso del daytime di Amici 24, Alessia Pecchia si è confrontata con Sebastian per un passo a due che l'ha messa in grande imbarazzo!

Durante l'ultimo daytime di Amici 24, in onda ieri pomeriggio su Canale 5, Alessia Pecchia si è preparata per il compito che le è stato assegnato: un passo a due con Sebastian che la sta mettendo a dura prova e provocando non poco imbarazzo.

Come si è visto nel daytime di giovedì 23 gennaio, Alessia Pecchia è entrata in crisi a causa del passo a due che ha dovuto preparare con Sebastian, uno dei professionisti del talent di Maria De Filippi. Tuttavia, poiché si tratta di una coreografia che dovrà mettere in luce la sensualità della ballerina, Alessia è entrata rapidamente in crisi e si è imbarazzata non poco.

Essendo una coreografia molto lontana dal suo stile, Alessia dovrà lavorare molto affinché il compito sia pronto per la prossima puntata di Amici, prevista per domenica 26 gennaio. E, infatti, una parte del daytime di Amici 24 di ieri pomeriggio è stato dedicata alle prove dell'allieva di Alessandra Celentano e alle sue difficoltà nel lasciarsi andare nel sensuale passo a due con Sebastian. "No, è uno scherzo, non ce la faccio, mi viene da piangere. Devo metabolizzare, magari ci dormo su e mi riesce" ha dichiarato imbarazzata Alessia.

La ballerina di latino è andata in difficoltà già durante la dimostrazione della coreografia con Sebastian e Isobel Kinnear e ha più volte ribadito di essere in seria difficoltà. A nulla è valsa la disponibilità di Sebastian, che ha provato a incoraggiarla, dicendole di non sentirsi imbarazzata e che "puoi toccarmi dove vuoi".

L'imbarazzo di Alessia durante il passo a due con Sebastian ha portato la ballerina di latino in uno stato di crisi: Alessia, infatti, ha ammesso di essere in grande difficoltà nell'eseguire la coreografia che dovrebbe mettere in luce la sua sensualità. Per l'allieva di Alessandra Celentano non è stata una settimana tranquilla. Come si è visto nel daytime di lunedì 20 gennaio, infatti, Alessia è scoppiata a piangere durante una pausa pubblicitaria della puntata, perché stanca di essere arrivata quinta nella classifica. La sua reazione aveva però scatenato la reazione di Alessandra Celentano, che l'aveva duramente ripresa: "Cosa piangi? Non sono un'insegnante di latino, ma ti ho scelto ugualmente, perché mi piaci come ballerina. Capisco che ha vi vinto due mondialie e sei anche un po' viziata. Qui non è come ai mondiali. Ti pare il caso di fare una scenata del genere?".

Consapevole di come potrebbe reagire la Maestra se sapesse delle sue difficoltà nel passo a due con Sebastian, Alessia si è confidata con Chiara, che ha notato la sua espressione abbattuta nel daytime. L'altra allieva le ha chiesto perché fosse così giù di morale e Alessia le ha confessato le sue difficoltà nel lasciarsi andare durante la coreografia.

"Non posso farmi vedere così, ma mi viene da piangere. Però non posso, perché altrimenti la Maestra Celentano si arrabbia" ha detto la latinista, provando poi a farsi coraggio: questa coreografia la sta mettendo a dura prova, anche perché conosce poco Sebastian, ma non ha intenzione di arrendersi: "So che ce la posso fare, però, è un po' spinto. [...] Ma per me è una prova".

