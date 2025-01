Amici 24, Alessandra Celentano dura con Alessia: "Sei un po' viziata! Ma ti pare il caso di fare una scenata del genere?"

News VIP

Alessia crolla ad Amici 24 per il risultato dell'ultima classifica di ballo. Il suo comportamento, però, infastidisce la maestra Alessandra Celentano, che decide di affrontarla e fare chiarezza.

Tempo di duri confronti nella scuola di Amici 24. Se da una parte la maestra Alessandra Celentano ha deciso di fare una bella ramanzina alla sua allieva Alessia, dall'altra Anna Pettinelli si è confrontata finalmente con TrigNO e gli ha restituito la maglia.

Alessia e la ramanzina della maestra Celentano

Nel daytime di oggi di Amici 24 è stato mandato in onda uno sfogo di Alessia Pecchia avvenuto durante l'ultimo pomeridiano del talent show di Maria De Filippi. Alla giovane ballerina di latino non è per niente andata giù la classifica stilata da Rebecca Bianchi, che l'ha messa nelle ultime posizioni.

"Non sto nel posto giusto, è da prima di natale che va male, mi rode il cu**, non sono mai arrivata prima, mi piacerebbe che il mio lavoro venisse apprezzato, per questo dubito la mia presenza qua, magari non vado bene in questo contesto" ha confessato Alessia tra le lacrime. Dichiarazioni che non sono passate inosservate ad Alessandra Celentano. Infastidita dal suo comportamento "infantile", la maestra ha deciso di affrontare la sua allieva per fare chiarezza:

Ma cosa piangi? Ti ho scelto perché mi piaci, ma secondo te io ti tengo qua e non capisco niente? Hai vinto due mondiali, sei anche un pò viziata, ma tu lì gareggi con ragazze del tuo stile, qui no è diverso...Ti pare il caso di fare una scenata del genere perché sei bassa in classifica? Invece di essere contenti di stare in questo posto vi lamentate sempre. Da una come te mi aspetto gratitudine e che tu sia felice che sia qua, non devi essere infantile, guarda dove sei, non ti ricapita più!

TrigNO riprende la maglia di Amici

Se la maestra Alessandra Celentano ha deciso di riprendere Alessia per il "comportamento infantile" assunto ad Amici 24, TrigNO ha finalmente scoperto il suo destino nella scuola. Dopo il duro provvedimento disciplinare che l’aveva costretto a essere assente nell’ultima puntata del pomeridiano, Anna Pettinelli ha deciso di dargli una seconda possibilità:

Io spero che tu abbia imparato la lezione per te, poi purtroppo devi dare conto a me perché sono la tua insegnante. Non è una punizione, è un provvedimento disciplinare e tra l'altro non è il primo. Facciamo un patto io e te: tu non tradisci te stesso, non tradisci me e io ti do la maglia.

Felice e grato, il giovane cantante ha ammesso di essersi reso conto degli errori commessi e confessato che farà di tutto per non ripetere gli stessi atteggiamenti poco consoni a un ambiente come il talent show di Maria De Filippi. Ci riuscirà? Ricordiamo che la nuova puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

