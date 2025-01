Amici 24, Mollenbeck crolla: "Ho paura di uscire, farò qualsiasi cosa per arrivare a prendermi la maglia del Serale"

News VIP

I cantanti della scuola di Amici 24 hanno stilato una classifica su chi si meriterebbe di arrivare in fondo e andare al Serale. All'ultimo posto è arrivato Mollenbeck, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere.

Mollenbeck in crisi nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Il motivo? La produzione ha chiesto agli allievi di stilare una classifica di chi, in questo momento, si meriterebbe un posto al Serale. All'ultimo posto è finito proprio Samuele, che ha confessato di avere molta paura di uscire dal programma.

Mollenbeck in crisi

Nel daytime di ieri di Amici 24, la produzione ha chiesto ai cantanti della scuola di stilare una classifica personale dei compagni della loro stessa categoria che, secondo loro, meriterebbero di accedere alla fase Serale del talent show di Maria De Filippi. Chiamati in sala break, hanno iniziato a dare le proprie votazioni e, alla fine, sullo schermo è stata mostrata la classifica finale. Primo posto per Senza Cri, seguita da Jacopo Sol, Trigno, Antonia, Chiamamifaro, Vybes, Luk3, Nicolò, Deddè e Mollenback.

L'esito finale ha scosso e destabilizzato Mollebeck, che è anche in sfida per essere arrivato ultimo nella classifica stilata da Fred De Palma ed Enrico Nigiotti nell'ultima puntata del pomeridiano del talent show. Deluso e amareggiato per come sta andando il suo percorso nella scuola, l'allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di isolarsi in giardino. A raggiungerlo Jacopo Sol, che ha provato a rincuorarlo e a spronarlo.

"Non mi sono offeso. Ho solo paura di tornare a fare la vita che facevo prima" ha confessato il cantante del team della Cuccarini, che però si è detto deciso a conquistare la famosa maglia dorata del Serale "Spero semplicemente di avere il tempo, di darmi il tempo e di darmi anche la serenità di godermi la cosa. Di divertirmi e di esprimere quello che sono. Però io so benissimo che dentro di me farò qualsiasi cosa per arrivare a prendermi quella maglia dorata". Ci riuscirà?

Anna Pettinelli e il nuovo compito per Luk3

Non c'è pace nemmeno per Luk3, che è finito nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, la severa professoressa di canto della scuola ha deciso di mettere alla prova il giovane cantante del team di Lorella Cuccarini affidandogli un brano molto difficile e in inglese, ovvero "Love on the brain" di Rihanna.

Il compito della Pettinelli non è stato per niente apprezzato da Luk3. Visibilmente nervoso, il giovane cantante della scuola si è lasciato andare a uno sfogo con i suoi compagni di scuola in cui ha riconosciuto la difficoltà del pezzo, impossibile da fare per la sua vocalità. "È assurdo dai...Dallo a Trigno questo pezzo prima di darlo a me, vediamo come lo canta!" ha tuonato Luca, che ha poi criticato il comportamento della professoressa di canto "Non mi sento nessuno, però se mi dai due compiti così mi stai prendendo in giro!".

Luk3 si è poi confrontato con la sua coach che, con grande sorpresa di tutti, lo ha invitato ad accettare e affrontare il compito. Il giovane allievo del talent show riuscirà a convincere la Pettinelli? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

