Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 2 febbraio: Nicolò trionfa, Chiamamifaro è brava ma non brilla!

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 17esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 2 febbraio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 17esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti, nuove eliminazioni e piacevoli sorprese, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 26 gennaio

Nicolò, voto: 9 (Anna Pettinelli ribalta tutto e manda Nicolò al Serale)

Nicolò è stato il primo allievo della 24esima edizione di Amici ad accedere al Serale. Dopo aver vinto la sua sfida settimanale e aver assistito al video in cui i suoi compagni di classe lo ritengono l’ultimo tra quelli che dovrebbero andare alla fase finale del talent show, è stato invitato dalla sua coach a cantare al piano. Il ragazzo si è esibito, mostrando una forza e una vocalità unica. Poi, il colpo di scena: Anna Pettinelli ha deciso di consegnare la maglia d’oro al suo allievo. Incredulo ed emozionato, il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime per la gioia. Nicolò ha avuto finalmente la sua rivincita!

Samanta Togni, Giusy Ferreri e Luca Argentero: Voto 8 ( Precisi e onesti)

Giusy Ferreri, Luca Argentero e Samanta Togni sono stati chiamati a giudicare le esibizioni dei ragazzi della scuola di Amici. Equilibrati, sinceri e molto schietti. I tre giudici si sono confrontati e relazionati con gli allievi in maniera molto naturale e professionale. Argentero, in particolar modo, si è sbilanciato e commentato, senza peli sulla lingua, le varie performance di canto mostrando una conoscenza della musica per niente scontata. Promossi!

Jacopo Solo: Voto 7 (Magnetico)

La performance sulle note di Occhi Tristi de Il Tre ha confermato il talento di Jacolo Sol. Carisma, forte personalità e una grande capacità di catturare l'attenzione del pubblico e dei giudici. Stranisce l'assenza di una maglietta dorata da indossare, tra i pochi a meritarla già da diverse settimane. Da lui ci aspettiamo tanto!

Chiamamifaro: Voto 5 (Brava, ma non brilla)

È stata la prima in classifica per tante settimane, poi qualcosa è cambiato. Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, è brava, il suo timbro è ormai riconoscibile, sa scrivere e suonare, i suoi inediti funzionano, eppure c'è ancora qualcosa che non sembra convincere. Forse non è ancora pronta per il Serale?

