Amici 24, Alessia affronta Antonia: "Ti sei presentata come una dura, super sicura ma..." (VIDEO)

Ai ragazzi della scuola della 24esima edizione di Amici è stata data l'opportunità di confrontarsi tra loro e raccontarsi. Negli ultimi giorni è toccato ad Alessia Pecchia e Antonia Nocca.

Manca sempre meno alla settima e scoppiettante puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda domani sabato 3 maggio 2025 su Canale 5. Intanto, ai ragazzi è stata data la possibilità di confrontarsi tra di loro e raccontarsi. Questa settimana è toccato alle allieve Alessia Pecchia e Antonia Nocca.

Il confronto tra Alessia e Antonia

È tutto pronto per la nuova puntata del Serale, che andrà in onda domani sera su Canale 5 e vedrà l'eliminazione di ben due allievi della 24esima edizione di Amici. I talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

In attesa di scoprire i nomi dei prossimi eliminati, la produzione ha dato la possibilità agli allievi del fortunato talent show di Maria De Filippi di confrontarsi e raccontarsi. Dopo Daniele e Francesco, Chiara e Trigno, Jacopo Sol e Nicolò, è toccato ad Alessia e Antonia. La prima a prendere la parola è stata la latinista che, senza mezzi termini, ha svelato il suo reale pensiero sulla cantante: "La prima percezione non è stata proprio positiva, ti sei presentata come una dura, super sicura, facevi la tosta...poi conoscendoti meglio ho capito realmente che persona sei...sei semplice. Ti reputo sincera e vera".

Dopo aver rivelato il suo pensiero su Antonia, la talentuosa allieva della maestra Celentano ha spiegato cosa rappresenza per lei la danza, ammettendo di essere davvero felice per l'esperienza che sta facendo nella scuola di Amici. Esperienza che le ha permesso anche di trovare l'amore: "Ho visto sempre questa scuola come la possibilità di immergermi nella danza a 360 gradi. Nell'ultimo anno ci avevo quasi perso le speranze, ma ne è valsa la pena. Quando ballo mi sento libera e viva. È il periodo più bello della mia vita, sono felice. Faccio quello che mi piace e poi ho trovato l'amore". Per Alessia, quindi, questo è davvero un momento d'oro sia dal punto di vista professionale che umano.

Il nuovo guanto di sfida della maestra Celentano

Non solo confronti ad Amici 24. Nella casetta, infatti, è arrivato un nuovo guanto di sfida da parte di Alessandra Celentano. In vista della settima puntata del Serale, la professoressa di ballo è tornata all'attacco contro Francesco Fasano, che dovrà sfidarsi con Alessia Pecchia in una coreografia di latino americano.

"Ho deciso di lanciarti un guanto di latino americano, un bel cha cha contro Alessia! So bene che non ci sarà paragone ed è proprio per questo che lo schiero, il gioco è anche questo e so che tu ne sei assolutamente consapevole" ha scritto Alessandra al ballerino del team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che non ha nascosto la sua preoccupazione. Il guanto di sfida lanciato dalla maestra ha spiazzato e infastidito Emanuel Lo, che ha deciso di rifiutarlo. Come reagirà la giuria del Serale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domani sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

