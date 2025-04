Amici 24, Alessandra Celentano dura contro Deborah Lettieri e Francesca: "Punti sul vittimismo, così lei non cresce"

News VIP

Acceso scontro in studio tra la maestra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri per il guanto di sfida lanciato a Francesca e Chiara. Ecco cosa è successo durante la quarta puntata del Serale di Amici 24!

La quarta puntata del Serale di Amici 24, che ha visto l'eliminazione della cantante Chiamamifaro, è stata a dir poco scoppiettante. Durante la serata, infatti, le coach Alessandra Celentano e Deborah Lettieri si sono rese protagoniste di un'accesa lite in studio che ha coinvolto anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Scintille tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

Scontro di fuoco al Serale di Amici 24 tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Le due professoresse della scuola hanno punti di vista molto differenti sulla danza e anche durante la quarta puntata del talent show di Maria De Filippi non sono mancate le scintille tra loro. Tutto è nato quando la maestra di danza classica ha chiamato il guanto di sfida "tecnica" tra Francesca Bosco e Chiara Bacci. Le parole utilizzate nella lettera, però, hanno parecchio infastidito la coach di ballo del team PettiLetti, che è intervenuta per difendere la sua allieva.

"Questo non è un corso di empatia e psicologia" ha sbottato la maestra Celentano infastidita dal comportamento di Deborah e dai "piagnistei" di Francesca "La danza è difficile. Assecondando i suoi piagnistei non le fai bene. Amici è sempre stato così e se non ti sta bene puoi anche andartene". Alessandra ha ammesso di essere consapevole di essere dura, ma ci ha tenuto a ribadire che con il suo modo di fare non intende criticare le personalità degli allievi, quanto piuttosto il loro approccio alla disciplina.

La situazione è poi degenerata con Cristiano Malgioglio. Interpellato da Maria De Filippi riguardo il guanto di sfida, il noto paroliere si è schierato apertamente dalla parte della Lettieri e difeso Francesca dalle dure critiche della maestra Celentano: "Io sono d'accordo con la Lettieri. Il problema è che se lei non incoraggia questi allievi, si demoralizzano. Potrebbe usare un altro tipo di linguaggio". A prendere le parti di Alessandra ci ha pensato invece Amadeus, che ha appoggiato il suo metodo duro e severo. Dopo aver raccontato un episodio risalente all'inizio della sua carriera, il conduttore e giudice del Serale di Amici ha invitato Francesca a seguire i consigli della maestra: "Quello che ti dice la maestra ti deve servire da stimolo. Segui i suoi consigli".

La crisi di Senza Cri

L'eliminata della quarta puntata del Serale di Amici 24 è stata Chiamamifaro, la cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. L'allieva ha perso al ballottaggio contro Senza Cri ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola. Poco dopo la sua uscita di scena, ai microfoni di Witty Tv, Angelica ha raccontato le sue prime emozioni e fatto un bilancio della sua lunga e indimenticabile esperienza nella scuola.

La puntata di ieri è stata davvero tosta anche per Senza Cri. In ben due occasioni, la giovane allieva di Lorella Cuccarini non è riuscita a nascondere le proprie fragilità. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il duro giudizio di Cristiano Malgioglio: "L'ho trovata smarrita, è una cosa mia, avrebbe potuto cantare molto meglio". Parole che hanno ferito e destabilizzato la cantante che, in lacrime, ha confessato: "Sono triste. Non riesco a essere abbastanza forte, non ci riesco mai".

Con l'eliminazione di Chiamamifaro, i talenti ancora in gara sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento con il Serale di Amici 24 è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

