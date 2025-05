Amici 24, Alessandra Celentano dopo la vittoria di Daniele Doria: "Percorso intenso, questa edizione ha avuto..."

News VIP

La maestra Alessandra Celentano torna sui social dopo la finale di Amici 24 e la vittoria del suo allievo Daniele Doria. Ecco cosa ha rivelato l'amata professoressa del talent show di Maria De Filippi!

Daniere Doria ha vinto la 24esima edizione di Amici. Una grande soddisfazione per il giovane ballerino, ma anche per la sua coach Alessandra Celentano che, a pochi giorni dalla finalissima, è tornata sui social per fare un bilancio di questa sua ultima esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Le prime parole della maestra Celentano dopo la finale di Amici24

Domenica 18 maggio 2025 è andata in onda l'ultima puntata del Serale di Amici 24, che ha visto trionfare a sorpresa il ballerino Daniele Doria per la trasmissione e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per la categoria canto. Nessun lieto fine per Alessia Pecchia, che ha ricevuto la proposta di Maria De Filippi di rimanere nella scuola come ballerina professionista, Antonia Nocca e Francesco Fasano, che hanno ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi e proposte di lavoro molto importanti.

A sorpresa, però, la maestra Alessandra Celentano non ha speso nessuna parola per il giovane ballerino vincitore, almeno pubblicamente. A distanza di qualche giorno dalla finalissima di Amici, la professoressa di ballo della scuola è infatti tornata sui social per fare un bilancio di questa ultima fortunata edizione del talent show di Canale 5, dicendosi felice e orgogliosa che "la danza, fatta con serietà e dedizione, sia arrivata in finale":

Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé un velo di malinconia, ma anche un profondo senso di soddisfazione. Abbiamo portato a termine un percorso intenso, accompagnando i ragazzi con rigore, sincerità e professionalità. Questa edizione ha avuto un valore particolare: la danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale. E quando la danza trova il suo spazio e viene riconosciuta, è per me sempre una grande gioia. Un sentito grazie a tutte le maestranze e a chi lavora ogni giorno a questo progetto. Amici non è solo un programma televisivo, è un percorso formativo straordinario e un’opportunità concreta per tanti giovani talenti.

Le dolci parole di Daniele Doria per la maestra Celentano

Se Alessandra Celentano è tornata sui social per commentare la fine della 24esima edizione di Amici, non menzionando però il vincitore, Daniele Doria ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui ha colto l'occasione per ringraziare la maestra. In una recente intervista rilasciata a Superguidatv, subito dopo la finale, il giovane e talentuoso ballerino ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della sua coach, che l'ha sempre sostenuto e supportato durante il suo lungo e intenso percorso nella scuola.

"Mi ha insegnato a credere in me stesso, a non sminuirmi e a credere nel mio talento e in quello che faccio. Lei mi ha sempre ripetuto che di me le è sempre piaciuto la consapevolezza che ho del mio corpo, meno quella mentale" ha dichiarato il giovane ballerino vincitore, sottolineando l'importanza di aver avuto un'insegnante come la Celentano "Sono una persona che tende a sminuirsi molto e lei ha lavorato molto su questo aspetto per far sì che migliorassi". Ricordiamo che Daniele, oltre ad essere il vincitore assoluto del programma, ha vinto una borsa di studio completa per la Alvin Ailey School di New York. L’appuntamento con Amici è per l’ autunno 2025!

