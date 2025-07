Amici 23, Sarah Toscano vittima di bodyshaming sui social: la reazione della cantante

News VIP

Sarah Toscano è stata vittima di bodyshaming sui social: ecco come ha reagito la vincitrice di Amici 23.

Essere un personaggio pubblico comporta, spesso, dover sottostare al giudizio pubblico e alle critiche social: questo è quello che è successo a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, e cantante di successo. L'ex allieva del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata, infatti, vittima di bodyshaming sul web ed ecco come ha reagito.

Amici 23, Sarah Toscano vittima di bodyshaming sui social

I corpi femminili sono, purtroppo, ancora al centro di commenti, critiche e giudizi: ne sono un esempio Elodie durante i suoi concerti, ma anche Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici 23. La cantante e pop star italiana, che ha preso parte all'ultimo Festival di Sanremo 2025, è stata presa di mira dal web, per via del suo corpo. Quando ha vinto il talent di Canale 5 e poi è stata tra i Big di Sanremo, Sarah Toscano aveva solo 18 anni e come capita a ogni ragazza nelle sue diverse fasi della crescita, il suo corpo è soggetto a cambiamenti.

Ma, il web è implacabile e così sono fioccati diversi commenti negativi sotto un video che ritrae Sarah Toscano in tour, mentre si esibisce sulle note del tormentone estivo Taki. Molti haters hanno sottolineato la forma fisica della cantante, giudicandola inadatta e domandando, crudeli, "cosa le sarà successo?", come se il corpo di Sarah avesse bisogno di una qualche giustificazione per poter esistere.

Altrettanti però sono stati anche i fan che sono scesi in campo per difendere l'ex allieva di Amici, sottolineando, invece, quanto siano poco opportuni certi commenti e come la nostra visione di quello che è un corpo in salute e in crescita sia in qualche modo traviata da canoni di bellezza femminile irraggiungibili e per nulla inclusivi.

Amici 23, Sarah Toscano replica agli insulti ricevuti

A difendere Sarah è intervenuta anche la fanpage di Angelina Mango, che non è nuova a commenti del genere, che ha espresso massima solidarietà all'ex allieva di Amici 23. Come scritto dalla pagina dei fan della vincitrice di Sanremo 2024, infatti, "Sarah Toscano è bellissima così e sta benissimo così. Non imparate mai e non riuscite proprio a stare in silenzio".

Parole che sono arrivate come un balsamo per la cantante e che riflettono il pensiero di molti fan di questi giovani artisti, oramai sempre più soggetti a subire la pressione non solo dell'industria musicale, ma anche di fandom che talvolta sono portatori di valori tossici. Di fronte a questa solidarietà, anche Sarah Toscano ha rotto il silenzio a modo suo e ha risposto agl insulti ricevuti, rispondendo con l'emoji di un cuore rosso alle parole della fanpage della collega di Amici.

Scopri le ultime news su Amici