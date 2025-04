Amici 21, Sissi annuncia il suo ritorno con l'album XS e svela: "Nel talent ho subito diversi insulti"

News VIP

L'ex cantante di Amici 21 Sissi ha annunciato il suo ritorno al mondo della musica con l'album XS, svelando in un'intervista alcuni retroscena sulla sua partecipazione al talent show di Canale5.

Sissi ha preso parte all'edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi, che fu vinta quell'anno da Luigi Strangis. L'ex allieva si è raccontata in un'intervista a Today, svelando di essere pronta a tornare nel mondo della musica dopo un periodo di pausa con un nuovo album dal titolo XS.

Amici, Sissi pronta a tornare a cantare: in arrivo l'album XS

Dopo Amici 21, per l'ex allieva del talent show di Canale 5 si è aperto un periodo di stop dal mondo della musica, sebbene la sua vena di autrice non si sia fermata. In questi anni, infatti, Sissi ha continuato a scrivere, tanto che uno dei suoi brani - Atacama - è stato eseguito da Giorgia ed è presente nell'undicesimo album dell'artista, BLU1.

Intervistata da Today, Sissi ha ricordato come ha vissuto l'esperienza nel talent di Amici, rivelando che è stata per lei un'esperienza formativa, che le ha permesso di crescere. Tuttavia, non sono mancati gli insulti e i commenti, ai quali non è stato facile abituarsi: "Ad Amici vivi con tantissime altre persone dove mostri anche te stesso, oltre al talento. A me è servito tantissimo. Però ho sofferto i commenti e gli insulti". A infastidirla erano soprattutto le accuse che le venivano rivolte di essere una persona superficiale, ai quali - ha ammesso - avrebbe preferito ricevere critiche sulla sua musica. "Ho capito che dovevo conviverci, di base, però, credo che manchi un po' di gentilezza nella persone".

La cantante ha anche raccontato di essere ancora in contatto con alcuni ex allievi, come Alex Wyse o Luigi Strangis, vincitore dell'edizione a cui ha preso parte anche lei. Il vincitore di Amici 21 è stato una fonte di ispirazione per lei, perché l'ha aiutata con il suo nuovo disco, XS, insegnandole a suonare la chitarra.

Sul nuovo album con cui torna nel panorama musicale, Sissi ha svelato il significato dietro al titolo scelto: XS è inteso come per sempre ma anche come X Silvia, "cioè a me stessa, perché gli anni passati non li ho vissuti benissimo per vari motivi, non faccio mai delle feste per me stessa e questo disco ora mi sembra una bella cosa". L'ex allieva ha proseguito dicendo che si è finalmente lasciata alle spalle un periodo buio, durante il quale ha chiuso una relazione tossica e che è ora pronta "a circondarmi di amore e non di aspettative".

Chi è Sissi? Tutto sull'allieva che ha partecipato ad Amici 21

Allieva della ventunesima edizione di Amici, Sissi - all'anagrafe Silvia Cesana - ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini. Classe 1999, dopo l'esperienza nel talent di Canale 5, ha preso parte anche ai provini per X Factor nel 2019, per poi prendersi un periodo di pausa dal mondo della musica. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre sognato di diventare una cantane professionista.

Già in giovane età pubblica diversi brani su Spotify, partecipa inoltre ad AmaSanremo 2020, con il brano Per farti paura, con cui ha anche provato ad accedere alla kermesse. Nella scuola di Amici si è avvicinata al ballerino Dario, con cui ha intrapreso una relazione. Dopo essere stata lontana dalle scene musicali, l'ex allieva ha deciso di lanciarsi nuovamente nel mondo della musica con l'album XS. In merito al suo ritorno ha ammesso di essere finalmente pronta a rimettersi in gioco con la sua arte, anche grazie al periodo sereno che sta vivendo nella sua vita:

"Ora mi sento più tranquilla con me stessa per aver fatto qualcosa tramite la musica, ero ferma da tanto tempo. Non importa dove sono e tutte le solite difficoltà, mi sento grata"

Scopri tutte le news su Amici