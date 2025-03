Ambra Angiolini stronca Max Allegri e (quasi tutti) gli altri ex: "Casi umani, a parte uno"

News VIP

Ambra Angiolini, evidentemente, ha ancora il dente avvelenato con i suoi amori passati: li ha definiti dei "casi umani". Soltanto uno, a detta sua, si salva.

Ambra Angiolini, nel corso di una recente intervista, non le ha mandate a dire ai suoi ex, definendoli "casi umani". L'unico che ha salvato? Francesco Renga.

Ambra Angiolini spara a zero sui suoi ex: "Casi umani"

Ambra Angiolini, oltre ad essere nota per i suoi numerosi ruoli in diverse pellicole e per la sua iconica T'appartengo, è nota anche per essere una persona che non ha molti peli sulla lingua. In occasione della presentazione del suo ultimo lavoro, BFF. Best friends forever, ne ha dato una dimostrazione. In questa fiction diretta da Andrea Fazzini ed Alessandro Pavanelli che esce su Paramount+ proprio oggi, venerdì 14 marzo 2025, l'attrice recita insieme ad Anna Ferzetti; come ha dichiarato la stessa Angiolini, loro due interpretano "senza troppo imbarazzo due str**ze, al pari di tanti personaggi maschili".

Poi, nel corso dell'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, la Angiolini ha voluto fare una precisazione in merito alla rivalità che potrebbe nascere tra amiche, e poi ha lanciato una frecciatina bella e buona ai suoi ex:

Non ho mai avuto un'amica rivale. No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani.

Ma di chi sta parlando? Di certo, l'unico tra i suoi amori passati che può salvare, ossia l'uomo che le ha dato due figli, Jolanda e Leonardo, è il cantante Francesco Renga. Dopodiché, gli altri due ex noti, quindi i cosiddetti "casi umani", sono l'allenatore Max Allegri e l'attore Andrea Bosca.

Ambra Angiolini ed il presunto tradimento di Max Allegri

Si è parlato molto della storia d'amore tra Ambra Angiolini e Max Allegri, durata ben quattro anni e finita in modo piuttosto turbolento; a quanto pare, infatti, la relazione giunse al capolinea a causa dell'infedeltà di lui, tant'è che non si sarebbero detti addio in modo pacifico. Inoltre, la Angiolini aveva persino ricevuto un tapiro d'oro da Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico Striscia la Notizia, proprio per questo presunto tradimento, scatenando una forte reazione da parte della figlia di lei, Jolanda Renga, la quale non riteneva giusto che fosse la persona tradita, e non il traditore, a ricevere questo "premio".

La - breve ma intensa - storia d'amore tra Ambra Angiolini ed Andrea Bosca

La Angiolini e Bosca si sono innamorati sul set, ossia durante le riprese della fiction di successo Sempre al tuo fianco. Inizialmente, i due hanno tentato di mantenere un certo riserbo sulla loro love story, ma, alla fine, sono stati paparazzati insieme; allora, sono usciti definitivamente allo scoperto, pubblicando post insieme sui social e confermando così la loro bella liaison. Sembrava che la Angiolini avesse finalmente ritrovato il sorriso, ma, purtroppo, ad un certo punto ha smesso di seguire Bosca su Instagram, il che ha fatto subito presuppore che anche questa storia fosse giunta al capolinea.