Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato: ecco chi è il nuovo amore dell'attrice.

Un nuovo gossip sentimentale scuote i fan di Ambra Angiolini, paparazzata con l'attore Andrea Bosca. Chi è il nuovo amore dell'attrice.

Vi ricordate la fiction televisiva girata a Stromboli l'agosto scorso - per ironia della sorte sulla Protezione Civile- che ha incendiato mezza isola? Bene, a quanto pare il fuoco non ha colpito solo l'incolpevole vegetazione, ma anche i cuori di due colleghi single, quello di Ambra Angiolini e del collega Andrea Bosca. Almeno a giudicare dagli scatti rubati, pubblicati da Diva e Donna, che li hanno colti in quello che non sembra decisamente un bacio tra amici.

Chi è il nuovo amore di Ambra Angiolini, Andrea Bosca

Nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono alla stazione Termini, lei ha il trolley al seguito e si prepara alla partenza, poi, i due si baciano. Dal momento che la nuova coppia non è uscita ufficialmente come tale, possiamo solo seguire le ipotesi generali di una storia a distanza tra di loro, visto che Ambra vive a Milano e Bosca a Roma. Il che, forse, potrebbe essere la dimensione giusta per entrambi. Lei è uscita non senza conseguenze dalla lunga storia con l'allenatore Massimiliano Allegri nel 2021, poi era stata sorpresa in atteggiamenti confidenziali con il collega Francesco Scianna, ma anche in quel caso non c'è stata conferma del flirt. Andrea Bosca, che è stato a lungo legato all'attrice Valeria Bilello, è un attore dal curriculum nutrito. Sono tantissime le fiction e i film in cui è apparso: da Carabinieri a I Medici, da La porta rossa a Made in Italy a Makari. Al cinema è stato protagonista di Gli sfiorati di Matteo Rovere, co-protagonista di Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, e Mario Martone l'ha voluto per un ruolo importante nell'epopea risorgimentale di Noi credevamo. Ha lavorato anche all'estero nelle serie tv 3 caminos e Quantico. Sono entrambi molto impegnati, sia in tv che a teatro, per cui se c'è una storia tra di loro l'avranno presa con la dovuta calma. In queste cose a volte è meglio mantenere un basso profilo, anche se nei dintorni c'è sempre, come ai tempi della Dolce Vita, un paparazzo in agguato pronto a immortalare le celebrità di turno.