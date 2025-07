Amadeus pronto a lasciare Nove? Si apre la possibilità dell’approdo in Mediaset

News VIP

Si vocifera che Amadeus sia pronto a recidere il suo contratto con Warner Bros. Discovery e si apre la possibilità di un ritorno in Rai, ma anche dell’approdo in Mediaset.

Con la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Rai e Mediaset, qualcuno si aspettava di vedere anche il nome di Amadeus tra i presentatori della nuova stagione televisiva. Il presentatore, infatti, non sta avendo il successo sperato su Nove e si mormora che sia pronto a recidere il contratto con Warner Bros. Discovery.

Amadeus lascia Nove?

Quando, dopo quattro edizioni di successo del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di lasciare improvvisamente la Rai per firmare un contratto con Warner Bros. Discovery, è stato caos a prima vista. Tra recriminazioni, addii e annunci, Amadeus è approdato su Nove ma non ha avuto il successo sperato. Nonostante l’amore del pubblico per il presentatore, infatti, i suoi format sono poco seguiti e lo share sempre ben sotto gli indici, portando così i più a pensare che Amadeus fosse già pronto a lasciare la televisione generalista dopo questi risultati deludenti. Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai non è stato fatto il nome di Amadeus ma, stando a quanto riportato da L’Espresso, ci sarebbe un certo interessamento della rete pubblica per promuovere il ritorno del presentatore.

Non sarebbe, dunque, una mera suggestione bensì un qualcosa di concreto. Certo c’è da riflettere su dove collocarlo visto che ora i suoi programmi sono stati tutti presi, alcuni senza lasciare prigionieri come nel caso di Stefano De Martino ad Affari Tuoi e Carlo Conti a Sanremo. Tuttavia, la Rai non sarebbe l’unica ad interessarsi al conduttore, dal momento che anche Pier Silvio Berlusconi ha lasciato un dubbio. Ecco perché.

Amadeus vola in Mediaset? Parla Berlusconi

Nonostante le ottime premesse, Amadeus non ha ottenuto il risultato sperato con il suo approdo su Nove. Certo le sorti della sua conduzione si stanno riprendendo grazie a The Cage - Prendi e scappa, il game show che lo vede insieme a Giulia Salemi, e che sta ottenendo uno share discreto con picchi del 4%, dunque una buona media per la rete ammiraglia di Warner Bros. Discovery. Durante la conferenza stampa della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Mediaset, dopo aver confermato di aver provato a proporre a Stefano De Martino la conduzione di Striscia la Notizia, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso che non avrebbe nulla in contrario all’approdo di Amadeus sulla sua rete.

“Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo”.

Questa la criptica frase dell’Amministratore Delegato che ha seminato il caos con tante congetture. Del resto proprio negli ultimi mesi Amadeus è stato protagonista su Canale 5 come giudice del Serale di Amici, fortemente voluto da Maria De Filippi a ricoprire questo ruolo.