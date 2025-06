Alvaro Morata e Alice Campello festeggiano 8 anni di matrimonio: la dolce dedica del calciatore

News VIP

Alvaro Morata e Alice Campello festeggiano 8 anni di matrimonio. Il calciatore fa una dedica dolcissima su Instagram.

Alice Campello e Alvaro Morata hanno superato la loro grande crisi di coppia e ora festeggiano i loro primi otto anni di matrimonio insieme. Il calciatore ha pubblicato una dedica dolcissima su Instagram, ringraziando la sua adorata moglie.

Alice Campello e Alvaro Morata, crisi superata

Pochi mesi fa, Alice Campello e Alvaro Morata hanno superato una grande crisi di coppia. I due si sono lasciati improvvisamente e i loro fan ci sono rimasti malissimo, capendo che i due avevano ancora tanto sentimento tra loro ma che qualcosa continuava a tenerli lontani. Dopo averci lavorato su, Alice e Alvaro sono tornati a fare coppia fissa e la loro bellissima famiglia si è ricostituita. Nelle ultime settimane, dopo la sua intensa intervista a Verissimo che ha commosso tutti, Alice è tornata al centro dei pettegolezzi quando è stata paparazzata in sedia a rotella a New York.

La bella influencer si è davvero molto infuriata con chi le ha scattato la foto senza consenso, dal momento che l’ha ripresa nel massimo della sua vulnerabilità dopo un’operazione, per fortuna nulla di serio ma comunque una grande mancanza di tatto. Nel frattempo, mentre Morata lascia il Milan per trasferirsi in Turchia e la sua famiglia è pronta a seguirlo, la coppia ha festeggiato un importante traguardo ovvero i loro primi otto anni di matrimonio.

“Tanti auguri amore della mia vita! 8 anni dj matrimonio!! Grazie per tutto. Sono molto orgoglioso di te e sai quanto ho bisogno di te!”.

Questa la dedica dolcissima di Morata alla sua bellissima moglie su Instagram, dove ha pubblicato una foto del loro matrimonio. A fargli eco Alice, che ha pubblicato altri scatti dal ricevimento di nozze con gli auguri per il marito. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene e chissà se la coppia ha in mente di allargare ulteriormente la famiglia.