Alice Campello fotografata sulla sedia a rotelle, l'influencer spiega tutto

News VIP

Alice Campello è stata fotografata in carrozzina a New York e ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa le è successo su Instagram.

Negli ultimi giorni Alice Campello è tornata al centro del gossip quando sul web sono apparse alcune foto dell’influencer, su una sedia a rotelle a New York. Vedendo l’estrema curiosità per la questione, Alice ha spiegato cosa è successo, mandando poi un forte segnale a chi ha rubato quegli scatti senza il suo consenso.

Alice Campello in sedia a rotelle

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Alice Campello e Alvaro Morata. La coppia ha improvvisamente annunciato la rottura, lasciando senza parole tutti i loro fan che mai si sarebbero aspettati un epilogo del genere per una delle coppie più belle in circolazione. A pesare sulla relazione sono stati problemi di depressione e gestione della famiglia, nessun tradimento da nessuna delle due parti come confermato più volte dai diretti interessati. Dopo mesi di distanza, tuttavia, c’è stato un bellissimo lieto fine dal momento che Alice e Morata hanno capito di essere ancora profondamente innamorati e di voler tornare a formare una famiglia unita. Una notizia accolta con entusiasmo dai sostenitori della coppia, che hanno sempre sospettato che l’amore tra loro non fosse mai veramente finito.

Pochi giorni fa, Alice è tornata al centro dell’attenzione mediatica ma questa volta non per la sua vita privata, bensì per alcune foto che la ritraggono in sedia a rotelle a New York. Cosa è successo alla bellissima influencer? A prendere la parola è stata proprio lei che ha attaccato pesantemente chi le ha scattato quelle foto senza consenso.

Alice Campello rompe il silenzio dopo le foto a New York

Tornata insieme al marito Alvaro Morata, ricostruendo così una famiglia bellissima e molto unita dopo le difficoltà che hanno portato ad un allontanamento burrascoso, Alice Campello è stata fotografata a New York sulla sedia a rotelle. Ma cosa le è successo? A parlare è stata la bella influencer che ha spiegato che si trovava nella città americana per sottoporsi ad un intervento e che durante il ricovero ha fatto uso della sedia a rotelle essendo molto debole. Mentre si trovava all’esterno della struttura per prendere una boccata d’aria, Alice è stata riconosciuta probabilmente da qualche fan italiano o spagnolo e le foto hanno fatto il giro del web.

Campello si è detta molto infastidita dalla questione, dato che quegli scatti la ritraggono in un momento di fragilità. Nel suo caso, per fortuna, si trattava di un semplice intervento e di nulla di grave, ma l’influencer ha sottolineato quanto sia importante rispettare questi momenti delicati anche quando si tratta di Vip perché tutti hanno diritto alla propria intimità. Nel frattempo, la sua cara amica Chiara Ferragni smentisce l'ultimo flirt che le è stato attribuito.