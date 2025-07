Alfonso Signorini racconta un retroscena inaspettato su Maria De Filippi: "Unica amica nel mondo dello spettacolo"

News VIP

Alfonso Signorini ha raccontato, sulle pagine di Chi, un retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi: ecco cosa ha rivelato.

Alfonso Signorini si è raccontato in un'intervista sulle pagine del settimanale Chi: il conduttore del Grande Fratello, che tornerà a settembre con una nuova edizione, ha rivelato un retroscena su una delle regine della tv, Maria De Filippi, definendola sua unica e vera amica nel mondo dello spettacolo.

Mentre continuano i casting per la nuova edizione del GF - e viene coinvolta anche Shaila Gatta come sponsor per invogliare i nip a iscriversi ai processi di selezione - Alfonso Signorini ha deciso di affidare alle pagine del settimanale di Chi un lungo racconto, nel quale ha ripercorso alcuni dei suoi anni come giornalista e direttore del settimanale (che quest'anno compie 30 anni). In maniera del tutto inaspettata, in questo bilancio della sua vita professionale, Signorini ha trovato spazio anche per raccontare un aneddoto su Maria De Filippi, altro storico volto di Canale 5 e considerato un vero pilastro delle reti Mediaset.

Signorini ha ripercorso alcuni dei momenti della sua carriera, ricordando il cambiamento da giornalista a conduttore televisivo, con il programma Kalispera!, nel quale "era una gara a venire: da Belen Rodriguez, a Maria De Filippi a Gabriel Garko, a chiunque altro". Sullo star system, Signorini rivela che è cambiato molto e ora i personaggi amministrano la loro immagine affidandosi solo a sé stessi, usando i social per comunicare molto. Questo ha comportato anche un cambiamento nel modo di dare una notizia: "Le esclusive di un matrimonio non hanno molto senso, perché c'è sempre un invitato che scatta la foto e la posta. Oggi devi addirittura anticipare le notizie prima che escano in edicola".

Immancabile anche un commento su una delle influencer nostrane, Chiara Ferragni, che - dichiara Signorini - è finita sulle copertine dei giornali quando "si è umanizzata [...] diventando trimensionale, perché Ig non ti dà la terza dimensione. Chiara Ferragni è una che ha una grande capacità, è molto intelligente, sa anticipare le mode ed è stata perciò visionaria".

Anche su uno dei nuovi volti su cui sta puntando Rai, Stefano De Martino, arriva il commento di Alfonso Signorini: "è bravissimo, èun guascone napoletano, si porta dietro tutta la cultura della sua terra, ed è anche molto bravo a gestire i programmi, perché li rende molto simili a sé stesso". Arriva, così, il collegamento con Maria De Filippi, dal cui talent show (Amici) De Martino è uscito come ex ballerino e allievo diversi anni fa.

Sulla regina della tv, Alfonso Signorini svela un retroscena e dichiara che Maria De Filippi è la sua unica vera amica nel mondo dello spettacolo: "Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Anche se, poi, ci sono pro e contro di un rapporto così bello. Nel senso che proprio stamattina mi ha buttato giù dal letto alle 7.45 per raccontarmi una cosa!". Il conduttore del GF definisce De Filippi un vero genio, capace di "tenere in piedi Mediaset con i suoi programmi". Ma è anche una donna straordinaria, dotata di grande umanità e con cui è sempre bello ritrovarsi:

"Lei c'è sempre, è un esempio per i suoi ragazzi. Si educa con l'esempio non dando ordini. [...] Pur essendo privilegiata, conosce bene il pubblico, la pancia del Paese e riesce a conoscere anche molto bene coloro che poi sceglie"