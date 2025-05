Alfonso Signorini fa una confessione su Silvio Berlusconi: ''Per lui mi sarei gettato nel fuoco''

News VIP

Durante una lunga intervista, Alfonso Signorini parla del suo rapporto con Silvio Berlusconi, poi spiega perché si è allontanato da un certo ambiente del gossip.

Alfonso Signorini al centro del gossip dopo un’intesa intervista rilasciata a Repubblica. Il presentatore del Grande Fratello, che si prepara ad una nuova stagione televisiva su Mediaset, ha parlato del suo rapporto con il gossip e con Silvio Berlusconi, facendo una confessione inaspettata.

Alfonso Signorini e il rapporto con il gossip

Al timone del Grande Fratello ormai da tante stagioni, nonostante le polemiche per lo share infelice collezionato in questa ultima edizione su Canale 5, Alfonso Signorini si prepara alla nuova stagione televisiva mettendo in chiaro che non prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, come invece vociferato nelle ultime settimane. Recentemente, Signorini ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato del mondo del gossip. Proprio in vista di questa intervista, il presentatore ha chiesto di non parlare di gossip e ha spiegato il perché.

"Questo perché se il vostro scopo fosse stato chiedermi dell'ultimo amore segreto di Belén avrei declinato, anche perché quel mondo mi diverte sempre meno. Insomma, se a 61 anni fossi ancora lì a entusiasmarmi per l'uomo nuovo della Rodríguez mi metterei tristezza da solo, la stessa che mi trasmettono certi coetanei che ballano sui tavoli a Saint-Tropez”.

Signorini ha confidato che è ancora un grande amante del gossip ma che il suo interesse si è spostato verso nuovi fronti, dichiarando che sarebbe anche un grande divulgatore culturale. Che voglia prendere il posto di Alberto Angela? Il conduttore ha poi sottolineato di essersi discostato dalla movida, tagliando i ponti con persone come Lele Mora o Fabrizio Corona, anche al costo di essere considerato un ingrato.

Alfonso Signorini parla di Silvio Berlusconi

Durante l’intervista, Alfonso Signorini ha ammesso di essersi fatto sedurre da quel mondo fino a che non ha capito che era tutto farlocco. Reale, invece, era la sua grande amicizia con Silvio Berlusconi del quale ha protetto alcuni scandali privati, come ha confermato lui stesso ammettendo di non essersene mai pentito perché lo ha fatto per amore.

"Quando morì mia madre non mi lasciò un secondo. E mi stette vicino in tante vicende personali. Compresa una faccenda segreta che non rivelerò mai. Per lui mi sarei gettato nel fuoco".

Parole importanti quelle di Signorini per Berlusconi, sul quale svela anche un ulteriore aneddoto. Quando divenne Presidente del Consiglio Matteo Renzi, fu proprio Alfonso a prestarsi da intermediario tra il politico di sinistra e Berlusconi, che si incontrarono all’Hotel Bernini a Roma per discutere su questioni vitali del Paese.