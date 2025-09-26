Alessandro Cattelan si sfoga: ''Sto antipatico anche a Fabio Fazio''

News VIP

Dal palco del suo nuovo spettacolo, Alessandro Cattelan si sfoga dopo l'addio alla Rai e il contratto saltato con Mediaset, tirando in ballo anche Fabio Fazio.

Alessandro Cattelan è lontano dalla televisione dopo il contratto non rinnovato con Rai e quello sospeso con Mediaset. Sul palco del suo spettacolo teatrale, il presentatore lancia dardi e saette, raccontando di stare antipatico un po’ a tutte compreso Fabio Fazio.

Anno funesto per Alessandro Cattelan e il pubblico è ancora spiazzato dalla scelta della Rai di non rinnovare il contratto ad uno dei presentatori più amati della televisione italiana, soprattutto dopo avergli concesso tanto spazio tra Stasera C’è Cattelan e poi con il Festival di Sanremo. Si è parlato della possibilità dell’approdo a Mediaset di Cattelan ma le trattative si sono interrotte, dal momento che sono iniziate a ridosso della presentazione dei palinsesti ufficiali della rete.

Mentre Pier Silvio Berlusconi annuncia di avere in cantiere un contratto con Cattelan, si mormora proprio per portare su Italia 1 il suo amato show serale, il presentatore arriva sul palco teatrale al Teatro degli Arcimboldi a Milano con il suo nuovo show Benvenuto nell’AI. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, sul palco Alessandro avrebbe ironizzato sulla sua lontana dalla televisione rivelando:

“Io sto sul ca**o a un sacco di persone, ma non a quelle facili, come Selvaggia Lucarelli o Fabrizio Corona. Risulto antipatico al più buono di tutti: Fabio Fazio”.

Ha ironizzato Cattelan, ammettendo di stare antipatico un po’ a tutti i suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Sarà vero? Forse dietro qualche ironia di troppo c’è la verità. Lo spettacolo poi è andato avanti parlando anche di Sanremo che lo ha visto protagonista.

Questo anno Alessandro Cattelan è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo. Il presentatore, infatti, ha condotto la prima parte dedicata alla scoperta dei nuovi talenti, poi il DopoFestival e infine è stato anche co-conduttore della finale della kermesse musicale l’Italia sul palco del Teatro Ariston. Un’esperienza bellissima ma anche molto tosta, come ha fatto sapere Cattelan durante il suo spettacolo teatrale.

“È un bagno di sangue. Quei cinque giorni sono le mestruazioni della televisione, mi distruggono. Va così veloce che se si accorge che dici una parola fuori posto, ti butta giù dal palco”.

Insomma, una metafora perfetta per far capire l’intensità e la fatica dell’impegno che c’è dietro Sanremo. Chissà chi prenderà il suo posto questo anno, si mormora che potrebbe essere Stefano De Martino come primo approccio alla kermesse musicale d’Italia, dato che potrebbe essere lui il nuovo direttore artistico dopo Carlo Conti.