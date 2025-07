Alessandro Cattelan a Mediaset, ma la trattativa non procede come previsto

News VIP

Sembra che la trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset stia procedendo a rilento, ecco perché c’è stata una brusca frenata.

Trattative in corso per portare Alessandro Cattelan in Mediaset ma, se inizialmente l’accordo sembra essere fatto e si attendeva solo l’ufficialità, sembra che qualcosa sia cambiato negli ultimi giorni. Ecco cosa sta succedendo.

Alessandro Cattelan, Mediaset lo vuole ma…

Con la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi Rai è stata diffusa la notizia dell’estromissione di Alessandro Cattelan dalla rete nazionale. Una notizia che ha sorpreso un po’ tutti dato che il presentatore è amatissimo dal pubblico e conduce format di successo, oltre che aver prestato il suo volto come co-conduttore nel corso della Finale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. Immediatamente, tuttavia, si è diffusa la notizia di un possibile nuovo contratto per Cattelan con Mediaset, che sarebbe molto interessata ad avere il presentatore nella propria scuderia, trovando sprecata l’occasione di perderlo visto quanto attira il pubblico e data anche la sua grande versatilità sul piccolo schermo.

La chiusura del contratto con Mediaset, tuttavia, è sfumata prima della presentazione dei palinsesti della rete ma l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi ha assicurato di star lavorando affinché il conduttore lavori con loro il prossimo anno. Dunque tutto bene quel che finisce bene? Non è proprio così dato che secondo Alberto Dandolo, la trattativa avrebbe subito una brusca frenata. Ecco i dettagli sul rumor.

Cattelan - Mediaset in stallo, ecco perché

Cosa succede alla trattativa tra Mediaset e Alessandro Cattelan? Pier Silvio Berlusconi ha assicurato di essere interessato a portare sulle sue reti il presentatore, che ha commentato la sua esperienza in Rai, dato che questo anno sembra che i vertici del Biscione abbiano deciso di attuare una strategia: accaparrarsi tutti coloro che la concorrenza scarta senza ragione alcuna. Sul settimanale Oggi, tuttavia, si legge di un aggiornamento inaspettato sulla trattativa con Cattelan.

“La trattativa procede tra molti rallentamenti. Il passaggio al Biscione pareva cosa fatta dopo la sua registrazione del numero zero di un game show. Qualcosa però non è andata per il verso giusto, c’è stata un’esosa richiesta economica”.

Questo lo scoop del momento lanciato da Dandolo, che ha aggiunto anche un altro dettaglio. Tra le motivazione di questo rallentamento c’è anche il fermo no di Cattalan alla clausola di entrare a far parte della giuria di Io Canto, il talent show condotto da Gerry Scotti.