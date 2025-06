Alessandro Cattelan pronto a firmare con Mediaset? L’indiscrezione

News VIP

Sembra che Alessandro Cattelan sia pronto a lasciare la Rai, firmando un contratto con Mediaset. Ecco i dettagli sul gossip.

Alessandro Cattelan è uno dei giovani presentatori più amati della televisione italiana, frutto di tanta gavetta e un savoir faire naturale davanti alle telecamere. Sembra, tuttavia, che il conduttore sia pronto a lasciare Rai una volta per tutte, approdando definitivamente a Mediaset. Ecco l’indiscrezione.

Alessandro Cattelan lascia la Rai

Il successo di Alessandro Cattelan con il pubblico è indiscutibile, i telespettatori adorano il presentatore e la sua ironia, il suo modo di tenere il palco e la sua faccia tosta. Dal 2011 al 2020, Cattelan ha condotto diversi programmi di successo dopo essere stato volto di MTV, apparendo su Sky dove ha condotto X Factor e tanti altri format. Nel 2021, Cattelan ufficializza il suo passaggio in Rai, accolto con favore dai vertici di Viale Mazzini e ancora di più dal grande pubblico. Tutti pensavano che, in onda sulla televisione nazionale, Alessandro avrebbe fatto un vero e proprio salto di carriera, tanto che quando Amadeus ha lasciato la rete in molti hanno fatto il suo nome come nuovo conduttore del Festival di Sanremo.

Eppure, nonostante sia molto bravo nel suo mestiere, Alessandro è stato oscurato da format che non hanno reso come sperato ma anche dall’ingresso di nuovi elementi nella scuderia della Rai, come nel caso di Stefano De Martino che è decisamente il loro nuovo volto di punta. Gli ultimi programmi presentati da Cattelan non sono stati un successo a livello di share, come Da Grande che si è fermato sempre al 12,5% di share o Da Vicino nessuno è Normale che non ha superato il 4.8%. Insomma, l’incantesimo non c’è stato e sembra che Cattelan sia pronto ora a lasciare la Rai.

Alessandro Cattelan approda in Mediaset

Sebbene tutti abbiano grande stima di Alessandro Cattelan e della sua conduzione, c’è da dire che i risultati oggettivi dello share dei suoi programmi sono davvero deludenti. Sembra che, per questo motivo, la Rai sia pronta a non rinnovare il suo talk show in seconda serata su Rai 2. Per questo, secondo il portale Affariitaliani, Cattelan sta per salutare la rete nazionale a favore di Mediaset.

“Dopo svariate stagioni con la televisione pubblica, sia in prima, ma sopratutto in seconda serata, adesso per lui non c’è niente all’orizzonte nella prossima stagione tv con la tv pubblica […] Non sarebbe da escludere il suo approdo a Mediaset, dopo il “colpaccio” Giusti dell’azienda di Cologno Monzese”.

Nelle ultime settimane, in effetti, a Mediaset si sono registrate alcune prove per un nuovo programma e in lizza, tra i conduttori papabili come Ilary Blasi e Michelle Hunziker, c’è anche Cattelan. Non è escluso poi che il conduttore venga inserito in alcuni format già esistenti con un ruolo di guest star, senza contare che Mediaset potrebbe voler riproporre il suo format, magari con qualche piccola variazione. Del resto non sarebbe l’unico a puntare alla rete, dato che si vocifera che anche Simona Ventura sia pronta a tornare in scuderia dopo essersi prestata come opinionista a L’Isola dei Famosi.