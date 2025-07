Alessandro Cattelan commenta la sua esperienza in Rai dopo l'addio alla rete

News VIP

Alessandro Cattelan lascia la Rai, viene opzionato da Mediaset e intanto approda su Disney +. Ecco come ha commentato la sua esperienza nella tv nazionale.

È ufficiale, Alessandro Cattelan è fuori dalla Rai. Una notizia che nessuno si sarebbe aspettato, dato che il conduttore è molto amato dal pubblico. Mentre si attende l’annuncio ufficiale del passaggio in Madiaset, Cattelan si lascia andare ad un commento sulla sua esperienza nella rete nazionale.

Alessandro Cattelan fuori dalla Rai, Mediaset lo vuole

Durante la presentazione dei palinsesti Rai del nuovo anno televisivo 2025/2026, è stato svelato che Alessandro Cattelan è stato estromesso dalla scuderia della televisione nazionale. Un colpo di scena che nessuno si aspettava dato che durante l’ultimo anno Cattelan ha condotto diversi format, raccogliendo consensi da parte del pubblico che lo adora. Cattelan, infatti, ha condotto Da Grande, Sanremo Giovani, il Dopo Festival poi è apparso durante la finale della kermesse musicale al Teatro Ariston con Alessia Marcuzzi, al fianco di Carlo Conti come co-conduttore. Poi su Rai 2 ha presentato Da Vicino Nessuno è Normale, e infine Stasera C’è Cattelan. Inoltre, su RaiPlay, il presentatore è stato il volto di Hot Ones Italia.

Dunque è stata veramente una sorpresa vederlo andare via, anche se sembra che c’è già chi è molto interessato a lui. Alessandro approderà in Mediaset, anche se non è stato dato un annuncio ufficiale durante la presentazione dei palinsesti da parte dell’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, dal momento che per mancanza di tempo Cattelan non ha ancora firmato. Nel frattempo, lui commenta la sua esperienza nella Rai.

Alessandro Cattelan commenta la sua esperienza in Rai

Mandare via Alessandro Cattelan sarà stata una buona mossa da parte della Rai? Il presentatore, amatissimo dal pubblico, non ha certo problemi ad apparire altrove sul piccolo schermo dato che un po’ chiunque lo vorrebbe e infatti ecco che è nella giuria di Italia’s Got Talent sulla piattaforma Disney +, e poi dovrebbe approdare in Mediaset con l’anno nuovo. Nel frattempo, ad Ansa, Cattelan ha commentato la sua esperienza in Rai.

“Quando sono passato in Rai venivo da un contesto in cui stavo benissimo (X Factor, ndr) e che spesso mi manca, però era un momento in cui credevo di aver dato tutto e volevo confrontarmi con una cosa nuova che ha avuto delle sue difficoltà. Però è quello che sono andato a cercarmi, quindi per me è stata un’ottima esperienza. Cerco di avere lo stesso metro di giudizio che ho con me con tutti, ci sono poche cose che prendo troppo seriamente e credo l’ironia applicata alla vita sia fondamentale. Sono esigente con me come con gli altri”.

Insomma, nonostante il benservito, Cattelan ha ammesso di essersi trovato bene in casa Rai. Una mossa per mantenere un buon rapporto per il futuro? Se dovessimo fare una scommessa, i vertici di Viale Mazzini faranno un passo indietro molto presto per cercare di riprenderselo.