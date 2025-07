Alessandro Cattelan a Mediaset? Niente accordo per il presentatore

News VIP

Sfuma all’ultimo minuto, dopo settimane di corteggiamento, l’opportunità di Alessandro Cattelan di passare a Mediaset.

Amara sorpresa per Alessandro Cattelan alla presentazione dei palinsesti Rai. Il presentatore è stato tagliato fuori e subito si è parlato della concreta possibilità che approdasse a Mediaset nella prossima stagione televisiva. Invece, notizia dell’ultimo minuto, gli accordi sono sfumati definitivamente.

Cattelan a Mediaset?

Alla presentazione dei palinsesti Rai tante novità e alcuni colpi di scena incredibili. Alessandro Cattelan è stato estromesso dalla rete nazionale, con tanto malcontento da parte del pubblico che è molto affezionato al presentatore, recentemente anche protagonista super promosso del Festival di Sanremo come co-conduttore al fianco di Carlo Conti. Immediatamente si è parlato della possibilità che Cattelan firmasse con Mediaset, con l’appoggio dell’Ad Pier Silvio Berlusconi che avrebbe voluto il conduttore nella sua scuderia, magari proprio con uno show sulla falsa riga dell’amatissimo Stasera c’è Cattelan.

In effetti, nelle ultime settimane, si sono alternati diversi aggiornamenti sulla questione e sembrava che il contratto fosse praticamente firmato, addirittura che si fosse pronti all’annuncio della lite notizia per il pubblico. Invece, Fanpage fa sapere che fonti certissime all’interno di Cologno Monzese e della Direzione Intrattenimento Mediaset hanno confermato che non ci sarà il nome di Cattelan nei palinsesti della nuova stagione televisiva. Ma perché questo improvviso cambiamento di rotta? Ecco tutti i dettagli.

Mediaset rinuncia a Cattelan, ecco perché

L’accordo tra Alessandro Cattelan e Mediaset sembrava cosa fatta. La rete sta agendo con una strategia ben precisa ovvero sottrae immediatamente i presentatori che la Rai taglia, senza dare occasione alla concorrenza di reintegrarli nel corso della stagione televisiva. Ed è questo palesemente il caso di Simona Ventura, che ha perso Citofonare Rai 2 con l’amica e collega Paola Perego, ed ecco che ha acquistato la versione Nip del Grande Fratello su Canale 5.

Per Cattelan, tuttavia, non è stato lo stesso e sembra che la colpa sia da attribuire semplicemente alla manza di tempo. L’8 luglio 2025, infatti, Mediaset presenta i suoi palinsesti ufficiali e non sarebbe possibile concludere un accordo con il presentatore in breve tempo per poterlo annunciare come presentatore della scuderia di Colgono Monzese. L’idea, comunque, persiste e dunque potrebbe anche darsi che Cattelan riuscirà a sbarcare in prima serata su Mediaset durante il prossimo anno.