Alessandro Basciano, niente braccialetto elettronico, i dispositivi sono finiti

La misura cautelare disposta per Alessandro Basciano dopo la denuncia per stalking da parte di Sophie Codegoni, non può essere messa in atto.

Alessandro Basciano, ex volto del Grande Fratello Vip e oggi affermato DJ con una carriera musicale in espansione anche negli Stati Uniti, si trova attualmente in attesa dell’attivazione del braccialetto elettronico disposto a suo carico. Il dispositivo, previsto come misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta per stalking che lo vede coinvolto nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, non è stato ancora installato per motivi puramente logistici.

Alessandro Basciano, finiti gli slot, niente braccialetto elettronico

Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’impossibilità di eseguire tempestivamente la misura dipenderebbe da un esaurimento dei dispositivi disponibili. Basciano è rientrato in Italia all’inizio di giugno, dopo un periodo trascorso all’estero, dove ha portato la sua musica anche oltre oceano, e ha partecipato a diversi eventi pubblici. Nonostante la sua presenza sul territorio italiano, l’attivazione del braccialetto elettronico non è stata possibile proprio a causa della saturazione degli slot disponibili.

Lo scorso aprile, la Corte di Cassazione ha confermato per Basciano il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni, stabilito in almeno 500 metri di distanza, oltre al divieto di comunicazione con l’ex compagna. La misura conferma quanto già stabilito dal Tribunale del Riesame di Milano dopo al decisione del giudice Anna Magelli, che aveva disposto la scarcerazione di Basciano in seguito all’arresto avvenuto 21 novembre 2023.

Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni, è stata ascoltata dagli inquirenti nei mesi scorsi e ha confermato le accuse di minacce e offese rivoltele dall’ex compagno, anche tramite messaggi e chat. Ha inoltre chiarito di non aver mai ritirato la querela presentata nel dicembre 2023 e ha ribadito la volontà di portare avanti la denuncia.

L'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nato al Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, dove la loro relazione è nata sotto i riflettori, conquistando rapidamente l’attenzione del pubblico. Tra complicità e passione, i due hanno costruito un rapporto che, inizialmente, sembrava solido e promettente anche al di fuori della Casa. Una volta usciti dal reality, hanno deciso di continuare la loro storia nella vita reale, condividendo la quotidianità attraverso i social. Mostravano una vita insieme fatta di affetto, viaggi e progetti comuni, culminata con la nascita della loro figlia, Céline Blue, nel maggio 2023. La coppia è rimasta sotto i riflettori grazie alla partecipazione a eventi pubblici e a collaborazioni con importanti marchi.

Tuttavia, dietro le immagini perfette sui social, si celavano tensioni crescenti. Dopo la nascita della figlia, il rapporto tra i due ha cominciato a deteriorarsi. In un’intervista a Verissimo, Sophie ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, parlando di presunti tradimenti e atteggiamenti aggressivi da parte dell’ex compagno. Basciano, ospite a sua volta nel programma, ha respinto ogni accusa, cercando di difendere la propria versione dei fatti.

Nonostante alcuni segnali iniziali di riconciliazione, la situazione è rapidamente peggiorata. Sophie ha deciso di rivolgersi alla giustizia, denunciando Alessandro per atti persecutori e comportamenti violenti. La Cassazione ha confermato la misura cautelare e il dj liguere deve indossare il braccialetto elettronico e tenersi a distanza minima di 500 metri dalla Codegoni.