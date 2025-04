Alessandro Basciano: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex Sophie Codegoni

News VIP

Confermato il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni. La Cassazione rende definitiva la misura.

Alessandro Basciano non potrà più avvicinarsi a Sophie Codegoni. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, che ha confermato in via definitiva la misura cautelare già imposta dal Tribunale del Riesame nel febbraio scorso, nell’ambito dell’indagine in cui l’ex volto televisivo e dj è accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Alessandro Basciano: scatta il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

L’arresto era avvenuto nel novembre del 2024 su ordine dei carabinieri, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione di Basciano meno di due giorni dopo. Una scelta che era stata contestata sia dal legale e dal pubblico ministero, che avevano chiesto per lui i domiciliari.

Ora, come riporta l'Ansa, è arrivata la decisione definitiva dei giudici, Basciano sarà obbligato a indossare il braccialetto elettronico per il monitoraggio a distanza. Qualora si rifiutasse di applicare il dispositivo, o se ne venisse accertata l’impossibilità tecnica, scatterebbe l’obbligo dei domiciliari.

Il divieto di avvicinamento a Codegoni è stato fissato a una distanza minima di 500 metri. Nella loro ordinanza, i giudici del Riesame hanno sottolineato come l’imputato non abbia mai dimostrato una reale presa di coscienza sulla gravità delle sue azioni, attribuendo la colpa dei suoi stessi comportamenti aggressivi all'ex compagna. Le condotte contestate sarebbero proseguite per oltre un anno, manifestandosi in una serie continua di episodi che hanno avuto conseguenze anche sulle persone vicine alla donna. Secondo gli inquirenti, Codegoni sarebbe stata sottoposta a un clima costante di pressione psicologica, con messaggi offensivi, minacce – anche di morte – e atteggiamenti intimidatori che le avrebbero provocato uno stato d’ansia tale da incidere significativamente sulla sua vita quotidiana.

Ascoltata dagli inquirenti il 28 novembre scorso, l'ex tronista di Uomini e Donne, aveva dichiarato di aver provato paura in più occasioni, confermando quanto emerso dai messaggi acquisiti dagli investigatori. Aveva inoltre smentito con decisione di aver mai ritirato le denunce contro l’ex partner, contrariamente a quanto dichiarato da Basciano davanti al gip.

L'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, dove tra loro è nata una relazione sotto gli occhi del pubblico. Il loro legame, nato all’interno della Casa, ha subito conquistato i fan grazie alla forte intesa e all’evidente attrazione tra i due.

Terminata l’esperienza televisiva, hanno scelto di proseguire la loro storia anche lontano dalle telecamere, mostrando sui social una vita condivisa fatta di momenti familiari e progetti in comune. Un momento particolarmente significativo nella loro relazione è stato l’arrivo della loro figlia, Céline Blue, venuta al mondo nel maggio del 2023. La nascita della bambina ha segnato un punto fondamentale nella loro vita, rafforzando ancora di più il loro legame.

La coppia ha continuato a essere molto presente nel panorama mediatico, partecipando a eventi, apparendo in TV e collaborando con brand del mondo della moda e dell’intrattenimento. Sophie ha proseguito la sua carriera come modella e influencer, mentre Alessandro ha portato avanti i suoi progetti nel mondo della musica come deejay.

Tuttavia, dietro l’immagine pubblica di una coppia affiatata, si nascondevano tensioni crescenti. Dopo la nascita della figlia, il rapporto ha iniziato a vacillare. In un’intervista rilasciata a Verissimo, Sophie ha parlato apertamente di presunti tradimenti e di comportamenti aggressivi da parte di Basciano, che ha prontamente respinto tutte le accuse durante un suo intervento nel medesimo programma. Nonostante i tentativi di ricucire il rapporto e alcuni segnali di riavvicinamento, negli ultimi mesi la situazione è drasticamente degenerata. La Codegoni ha deciso di rivolgersi alle autorità, presentando una denuncia contro l’ex compagno per atti persecutori e violenze, dando così avvio a un delicato procedimento legale.