"Alessandro Basciano arrestato per stalking a Sophie Codegoni", Fabrizio Corona sgancia la bomba, lui smentisce

Secondo quanto riportato da Fabrizio Corona sul suo sito Dillingernews, Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato a Milano per stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni. La coppia, ricordiamo, è nata durante la sesta edizione del Gf Vip nel 2022. La loro relazione è stata molto altalenante, caratterizzata da diversi tira e molla e anche accuse reciproche.

Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato, la notizia diffusa da Fabrizio Corona

Alessandro e Sophie sono diventati genitori l'anno scorso, con l'arrivo della piccola Céline Blue ma qualche mese dopo la nascita della loro primogenita, secondo quanto riferito dalla Codegoni, Basciano l'avrebbe tradita come ha racconto l'ex tronista a Verissimo. Un'intervista in cui ha parlato anche di una certa aggressività da parte dell'ex gieffino che sembra a Verissimo ha smentito le accuse. Successivamente pare ci sia stato un riavvicinamento e ancora oggi, non è chiaro se la coppia sia tornata ufficialmente insieme. Per quanto riguarda i fatti recenti, Corona ha rilasciato dettagli su quella che descrive come una vicenda controversa, sostenendo che Basciano sia stato prelevato dalla polizia della stazione di Moscova e condotto al carcere di San Vittore. Tuttavia, il diretto interessato ha successivamente pubblicato sui social una smentita, che è stata prontamente rimossa, sollevando ulteriori interrogativi.

L'ex re dei paparazzi ha affermato che l’arresto sarebbe stato motivato da una serie di episodi risalenti ai giorni precedenti. Tra questi, uno scontro che avrebbe coinvolto Basciano e Mattia Ferrari, amico della Codegoni. Secondo la ricostruzione di Corona, Basciano avrebbe reagito con violenza dopo aver scoperto che Sophie era stata a cena con Ferrari e altri amici del mondo della moda. L’ex gieffino avrebbe raggiunto il locale, aggredito Ferrari e causato danni alla sua auto per un valore stimato in circa 4.000 euro.

Corona ha poi condiviso sui social una telefonata tra lui e Basciano, durante la quale quest’ultimo avrebbe chiesto di rimuovere la notizia. La risposta di Corona è stata netta: "Ma stai bene? I tuoi amici mi hanno contattato disperati dicendo che ti avevano arrestato. Mi hanno anche inviato messaggi. Secondo te invento queste cose? Se hai bisogno, sono qui". A rendere la situazione ancora più confusa è stato l’intervento di un presunto avvocato di Basciano, identificato come Leonardo D’Erasmo, che in una telefonata registrata e pubblicata da Corona avrebbe confermato l’arresto, citando il reato di stalking (articolo 612-bis del Codice Penale, Codice Rosso).

L’avvocato ha spiegato che tra Basciano e la Codegoni ci sarebbero state denunce reciproche per vari motivi, tra cui insulti e una disputa legata alla loro figlia, Celine. "Lui l'ha denunciata per sottrazione di minore perché ha portato la bambina all'estero senza il suo consenso, ma poi sembrava che avessero trovato un accordo e ritirato le querele", ha dichiarato. Tuttavia, l’arresto sarebbe stato eseguito per via delle accuse più recenti, incluso l’episodio di violenza contro Ferrari. Si attendono ulteriori conferme o smentite, in ogni caso, sviluppi per avere la certezza dei fatti certamente molto gravi che necessitano di prove concrete.