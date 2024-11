Alessandro Basciano arrestato: "Insulti, minacce sputi in faccia a Sophie Codegoni"

News VIP

Oggi, Milo Infante nel suo programma Ore14 ha parlato dell'arresto di Alessandro Basciano, rivelando nuovi, gravi retroscena sul suo rapporto con Sophie Codegoni.

Ecco cosa è stato raccontato nel rotocalco di Rai2:

"La custodia cautelare è stata chiesta perché con l’attività investigativa dei Carabinieri sono emerse cose importanti. Se è stato richiesto l’arresto è perché c’erano gli estremi e sono state raccolte delle prove. Lui faceva dalle cinquanta alle sessanta chiamate al giorno, le inviava innumerevoli messaggi pieni di insulti e minacce. Al culmine di una lite le sputava in faccia“.

Sono stati inoltre riportati i contenuti di alcuni messaggi di Basciano inviati all'ex compgna Sophie Codegoni, madre della loro figlia Céline Blue:

"T***a che non sei altra. Bas***da, con tutto quello che mi hai fatto penare. Devi m**ire! Fai schifo. C*ssa che non sei altra, che fai solo …… in giro.Sai solo fare la fenomena. Puoi solo andare a …..... in giro. Carogna che non sei altro, maledetta. Mi hai rotto. Bast***a rispondi perché qui finisce male. A me non mi devi provocare. Non mi sta bene con chi stai. Ti hanno fatto foto. Porto tutto al giudice. Ho già girato al mio avvocato. Finisce male stasera. Ti sto facendo mandare una pattuglia dei Carabinieri. Ti devo spu****are sui social o rispondi al telefono? Ora scrivo un post e ti avviso. Rispondi immediatamente, c’è mia figlia. Me la paghi, lo giuro su Dio. Questa volta me la paghi."Ricordati che io sono Ale Basciano e tu sei solo una sf**ata che pesa 20 kg e se voglio [parole censurate] e lo faccio a te e chi ti sta intorno. Non vali nulla. Se tu non torni con me io ti faccio fu*ri come un cane”.

Alessandro Basciano, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna Sophie Codegoni. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla giudice Anna Magelli nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, si basa su una denuncia presentata dalla Codegoni nel dicembre 2023. Secondo quanto riportato, Basciano avrebbe manifestato una "preoccupante pericolosità sociale" con minacce, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche.

Raggiunto il legale di Alessandro Basciano, Leonardo D’Erasmo

L’avvocato Leonardo D’Erasmo, difensore di Alessandro Basciano, ha dichiarato a Fanpage che la relazione tra Basciano e Sophie Codegoni era caratterizzata da comportamenti non sani da entrambe le parti, ma non da violenze tali da configurare un’accusa di stalking. In passato, i due si erano denunciati reciprocamente, ma avevano ritirato le querele di comune accordo, cercando di mantenere un rapporto civile per il bene della figlia Céline Blue, nata nel maggio 2023. L’arresto di Basciano è scattato per minacce, ma l’avvocato sostiene che le accuse riguardino episodi di violenza verbale, non fisica. Ha sottolineato che la persistenza di Basciano nel cercare Sophie fosse legata alla complessità del loro legame, con incontri e gesti reciproci che, secondo il legale, non sarebbero compatibili con un comportamento persecutorio.