Alessandra Mastronardi assente al funerale di Antonello Fassari. L'attrice rompe il silenzio: "Senza parole"

Dopo gli attacchi subiti per la sua assenza ai funerali di Antonello Fassari, Alessandra Mastronardi ha deciso di dire la sua.

Alessandra Mastronardi, Eva ne I Cesaroni, non era presente il giorno del funerale del compianto collega Antonello Fassari, recentemente scomparso dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. L'attrice, bersagliata da qualche utente sui social che non ha apprezzato la sua assenza in un'occasione simile, si è vista costretta a rompere il silenzio per difendersi. Queste le sue parole affidate ad un post su Instagram.

L'addio ad Antonello Fassari

Il 5 aprile 2025 è venuto a mancare un attore italiano tanto popolare quanto amato, Antonello Fassari, da tempo affetto da una grave malattia. L'8 aprile si sono svolti i funerali a Roma, presso la Chiesa degli Artisti, ubicata a Piazza del Popolo. Ovviamente, erano presenti molti colleghi dell'attore scomparso, ed in particolar modo hanno dato nell'occhio gli altri protagonisti de I Cesaroni; infatti, Fassari viene ricordato soprattutto per aver vestito i panni del simpatico e buffo Cesare Cesaroni nella celeberrima fiction, che, tra l'altro, sta per tornare con I Cesaroni - Il Ritorno.

Alessandra Mastronardi assente ai funerali di Antonello Fassari

Tra gli attori presenti il giorno del funerale di Antonello Fassari c'erano Claudio Amendola, Max Tortora, ma anche i più giovani Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Micol Olivieri, Federico Russo, Ludovico Fremont ed Angelica Cinquantini. Tutti sono rimasti molti colpiti dalla commozione di Amendola, il quale, il giorno della morte del collega, gli aveva detto addio sottolineando che sarebbero stati "fratelli" per sempre. Al contempo, però, numerosi sono stati quelli che hanno notato la strana assenza di Alessandra Mastronardi, Eva ne I Cesaroni.

Alessandra Mastronardi rompe il silenzio: "Senza parole"

Alessandra Mastronardi è stata bersagliata da diversi utenti sui social, poiché si sono detti indignati per la sua assenza il giorno dei funerali di Antonello Fassari. Allora, l'attrice, sempre molto riservata, si è vista costretta a rompere il silenzio per difendersi dalle pesanti accuse che le sono state rivolte. Queste le sue parole:

I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molto cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l'attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato.