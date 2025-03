I Cesaroni - Il Ritorno: da oggi, 17 marzo 2025, partono le riprese della nuova serie. Ecco le prime novità

Anticipazioni TV

La birreria dei fratelli Cesaroni, a Garbatella, sta per riaprire. Partono da oggi le riprese della nuova - settima - stagione della serie cult con Claudio Amendola. I Cesaroni - Il Ritorno sta per arrivare su Canale5. Ecco quello che sappiamo.

L’attesa si fa sempre più breve e presto ritorneremo alla Garbatella per incontrare la famiglia Cesaroni. Le riprese de I Cesaroni - Il Ritorno iniziano oggi, 17 marzo 2025, e cominceremo a scoprire tutte le novità che ci aspettano per questa nuova stagione, che arriva dopo più di 10 anni. Ma vediamo insieme qualche novità.

I Cesaroni - Il Ritorno: Claudio Amendola riapre la birreria di Garbatella

“Pentole e bicchieri sono lì da ieri” cominciava così - e forse lo farà ancora - la sigla de I Cesaroni ed era il 2014 quando andò in onda l’ultima puntata della sesta stagione, con Giulio e Sofia finalmente uniti e con Nina pronta a scoprire che il Cesaroni è il suo vero padre.

Sono passati dieci anni da quel momento e tra poco la birreria di Garbatella riaprirà le sue porte. Da oggi, lunedì 17 marzo 2025, partono le riprese della nuova stagione, I Cesaroni - Il Ritorno, che arriverà molto presto su Canale5. La serie cult è una coproduzione Publispei-RTI, prodotta da Verdiana Bixio, per la regia - in questa nuova stagione - di Claudio Amendola, che tornerà con la sua allargata e complicata famiglia. Ma chissà cosa sarà cambiato in tutti questi anni. Il progetto è stato scritto da Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

I Cesaroni - Il ritorno: ecco chi ci sarà nella nuova stagione della Fiction

Per il momento non abbiamo notizie sul cast completo de I Cesaroni - Il Ritorno e nemmeno delle trame. Sappiamo però che Giulio sarà affiancato da Cesare, Ezio (tornato a Roma dal Brasile nell’ultima puntata della sesta serie) e Rudi, ovvero - in ordine - Antonello Fassari, Max Tortora e Niccolò Centioni.

Siamo sicuri anche del non ritorno di Elena Sofia Ricci che a Francesca Fagnani, in una puntata di Belve andata in onda a fine 2024, ha dichiarato che non prenderà parte alla nuova stagione. L’attrice ha affermato di non sapere come giustificheranno la sua assenza e spererà che non decidano di far morire Lucia, anzi ha confessato che se fosse così ci rimarrebbe persino male. Non abbiamo, al momento, informazioni riguardo al resto del cast e se ci saranno o meno Alice (Micol Olivieri), Sofia (Christiane Filageri), Eva (Alessandra Mastronardi), Marco (Matteo Branciamore), Mimmo (Federico Russo) e Stefania (Elda Alvigini). Lo scopriremo molto presto e vi terremo aggiornati!