Alessandra Amoroso su Maria De Filippi: "Ha saputo che io fossi incinta senza che glielo dicessi"

Alessandra Amoroso racconta come Maria De Filippi ha capito che lei fosse in dolce attesa.

Alessandra Amoroso ha raccontato che Maria De Filippi è stata una delle prime a scoprire della sua gravidanza, ma che non è stata lei a dirglielo: lo ha capito da sola.

Alessandra Amoroso aspetta una bambina

Questo è sicuramente un momento delicato per Alessandra Amoroso, ma anche quello più emozionante: la cantante è in dolce attesa. Già si vociferava sul web che l'Amoroso fosse incinta, però poi è stata lei stessa a rompere il silenzio e confermare le voci attraverso un post su Instagram in cui la foto ritrae il suo compagno, il tecnico del suono Valerio Pastore, che le bacia la pancia, e la didascalia recita:

Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella... e sta già meravigliosamente scombussolando la nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia... Settembre è vicino.

Maria De Filippi bacia la pancia di Alessandra Amoroso

Dunque, sappiamo che la figlioletta si chiamerà Penelope, e nascerà a settembre. Infatti, al momento è al quarto mese di gravidanza, come si è visto anche quando è stata ospite ad una puntata de Serale di Amici di Maria De Filippi. In questa occasione, la conduttrice, emozionatissima, ha accarezzato e baciato il ventre dell'Amoroso, con la quale ha un bellissimo rapporto da sempre. L'ex vincitrice del talent show, in fin dei conti, definisce la De Filippi la sua seconda mamma.

Alessandra Amoroso: "Maria De Filippi mi ha chiesto se fossi incinta"

Non a caso, la De Filippi è stata una delle prime persone ad entrare a conoscenza della gravidanza dell'Amoroso. Come quest'ultima ha raccontato nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio 105, l'aveva chiamata per chiederle dove poter fare delle analisi a Roma, e a presentatrice ha capito subito che cosa stesse accadendo:

Tra le prime persone a sapere della bimba in arrivo c’è stata Maria, io ancora non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso. Lei l’ha scoperto così, l’ha buttata ad indovinare. Io l’ho chiamata e le ho chiesto un consiglio per fare delle analisi e lei di botto mi ha detto: "Ma tu sei incinta". La mia mamma, le mando un bacio.

Poi ha precisato:

Le avevo chiesto un consiglio per fare delle analisi generiche, ero appena arrivata a Roma e avevo bisogno di una dritta. Comunque lei mi ha chiesto se fossi incinta e io non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì che c’aveva preso.